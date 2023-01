/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Port Hawkesbury/





PORT HAWKESBURY, NS, le 6 janv. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure de transport en commun rural en présence de Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton--Canso, de l'honorable Allan MacMaster, vice-premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et d'Amber Carrigan, directrice générale de la Strait Area Transit Co-operative.

Date : Lundi 9 janvier 2023



Heure : 11 h (HNA)



Lieu : Port Hawkesbury Civic Centre

606, rue Reeves

Port Hawkesbury (N.-É.)

