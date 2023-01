Gala Célébration 2023 - Isabelle Poitras, d'Ormstown, remporte 1 000 000 $!





MONTRÉAL, le 8 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Isabelle Poitras, une résidente d'Ormstown en Montérégie, a mis la main sur 1 000 000 $ lors du gala télévisé Célébration 2023, diffusé en soirée le dimanche 8 janvier sur les ondes de TVA.

La chance a tourné en faveur de Mme Poitras lors des tirages éliminatoires, qui regroupaient 40 finalistes provenant de plusieurs régions du Québec. Grâce au million de dollars remporté, Mme Poitras réalisera certainement son rêve de visiter l'Italie, qu'elle a décrit comme « le pays du vin et de l'amour ». Le billet gagnant a été acheté au IGA situé au 4, rue Bridge, à Ormstown.

Pour leur part, Eric Dennemont, un résident de Chicoutimi, et Maria Perugini, une résidente de Longueuil, ont chacun remporté la somme de 100 000 $. Notons que M. Dennemont a été représenté au gala par Mme Nirisoa Raherinaina.

Faits saillants sur la nouvelle millionnaire

Isabelle Poitras détenait la boule 34 lors des tirages éliminatoires du gala Célébration 2023 .

détenait la boule 34 lors des tirages éliminatoires du gala . Lorsqu'elle a découvert qu'elle participerait au gala, la chanceuse a crié si fort que son conjoint est venu à sa rescousse, pensant qu'elle avait vu une araignée! Elle a poussé un cri semblable lorsque la boule 34 a été tirée pour faire d'elle l'une des trois finalistes du gros lot. D'ailleurs, la boule de la gagnante a été tirée première lors de chacun des quatre tirages de la soirée.

M me Poitras, qui s'est proclamée de nature « gaffeuse », a lancé avec humour qu'elle amènerait de six à sept robes au gala, « puisqu'elle allait inévitablement se tâcher ».

Poitras, qui s'est proclamée de nature « gaffeuse », a lancé avec humour qu'elle amènerait de six à sept robes au gala, « puisqu'elle allait inévitablement se tâcher ». En plus de voyager en Italie, la gagnante envisage d'acquérir un chalet pour sa retraite grâce au lot remporté.

Des artistes reconnus et une foule de lots à remporter

Véronic DiCaire, Gregory Charles et Sébastien Benoit ont eu le plaisir d'animer le gala Célébration 2023, qui a été enregistré au Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau. Des performances éblouissantes ont été offertes par les artistes Corneille, Suzie Villeneuve, Lunou Zucchini, Marie-Luce Béland, Bleu Jeans Bleu, DM Nation et Ingrid St-Pierre.

Plusieurs lots ont aussi été tirés pour les détenteurs de billets à la maison, dont un gros lot de 5 000 000 $ et cinq lots de 1 000 000 $. Tous les numéros gagnants se trouvent sur la page Célébration 2023 du site lotoquebec.com.

Près de 1,5 milliard de dollars en lots

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. Au cours de l'année 2021-2022, elle a remis près de 1,5 milliard de dollars en lots aux gagnants à la loterie, un montant historique. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com.

SOURCE Loto-Québec

Communiqué envoyé le 8 janvier 2023 à 20:47 et diffusé par :