Une puissante coopération pour explorer davantage le domaine des technologies fonctionnant aux nouvelles énergies : CHERY s'associe à CATL pour ouvrir un nouveau chapitre





WUHU, Chine, 9 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, le groupe CHERY a signé un accord-cadre de coopération stratégique avec Contemporary Amperex Technology Co., Limited. (CATL) pour une coopération commune globale dans divers domaines, tels que les produits, le commerce et la promotion du marché. Outre l'approvisionnement en batteries et la coopération technique sur les véhicules de tourisme, les deux parties exploreront aussi ensemble les transports collectifs, l'intégration de la technologie EIC pour les nouvelles énergies et les services de changement de batterie dans les domaines des autobus, des véhicules logistiques, des poids lourds, et des navires électriques, afin de stimuler et de prendre la tête d'une croissance de haute qualité dans l'industrie automobile.

CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde qui se concentre sur la recherche, le développement, la production et la vente de systèmes de batteries d'alimentation et de systèmes de stockage d'énergie pour les NEV, fournit des batteries électriques à de nombreuses marques d'automobiles bien connues, notamment Mercedes Benz, BMW et Tesla, et a occupé la première place pendant cinq années consécutives.

CHERY, de son côté, mène des activités de recherche et de développement des technologies fonctionnant aux nouvelles énergies depuis 1999. Jusqu'à présent, CHERY a déposé plus de 900 demandes de brevets dans le domaine des nouvelles énergies et obtenu plus de 600 brevets, se classant au premier rang des entreprises automobiles chinoises et au troisième rang mondial.

Suite au plan de développement technologique « 457 », CHERY a mis en place quatre plateformes de groupes motopropulseurs pour véhicules, cinq sous-systèmes généraux et sept technologies de base, pour les SUV des classes A à D 100 % électriques, hybrides électriques, électriques à autonomie augmentée, à pile combustible et autres technologies fonctionnant aux nouvelles énergies. CHERY a également développé avec succès le premier DHT hybride entièrement opérationnel au monde avec l'avantage unique de proposer « 3 moteurs, 3 vitesses, 9 modes de fonctionnement et 11 rapports de vitesse ».

Alors que le développement des nouvelles énergies fait l'objet d'un consensus mondial, l'industrie automobile a également l'occasion historique de passer d'une phase traditionnelle à une phase d'innovation. Cette fois-ci, CHERY se démarque à nouveau avec des ventes de produits fonctionnant aux nouvelles énergies supérieures à 230 000 unités, en hausse de 112,9 % sur un an, dépassant de loin le taux de croissance global de l'ensemble de l'industrie.

Bien sûr, en s'associant avec CATL, CHERY marquera le début d'une puissante coopération et d'un développement coordonné. De plus, CHERY collaborera avec ses partenaires pour promouvoir le développement durable de l'industrie des nouvelles énergies et la généralisation des véhicules électriques, encourageant ainsi l'objectif de « pic de carbone et neutralité carbone ».

Communiqué envoyé le 8 janvier 2023 à 20:10 et diffusé par :