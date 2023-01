AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada tiendra une conférence de presse et une séance d'information technique sur le Projet de capacité future en matière d'avions chasseurs





OTTAWA, ON, le 8 janv. 2023 /CNW/ - La ministre de la Défense, Anita Anand, tiendra une conférence de presse pour informer les Canadiens sur le Projet de capacité future en matière d'avions chasseurs. Cette annonce sera précédée par une séance d'information technique, à titre informatif uniquement et non à des fins d'attribution, présentée par des hauts fonctionnaires de Services publics et Approvisionnement, de la Défense nationale, d'Innovation, Science et Développement économique ainsi que de l'Aviation royale canadienne.

Séance d'information technique à l'intention des médias (sous embargo jusqu'à 10 h)

Date : le lundi 9 janvier 2023

Heure : 9 h (HNE)

La séance d'information technique aura lieu par téléconférence seulement. Les médias qui souhaitent participer par téléphone peuvent composer les numéros qui se trouvent ci-dessous. Les médias peuvent appeler 15 minutes avant le début de la séance d'information technique.

Numéro sans frais (Canada/États-Unis) : 1-866-206-0153

Numéro de téléphone local : 613-954-9003

Code du participant : 1810118#

Un document d'information à l'appui sera mis à la disposition des médias après le début de la séance d'information technique. Pour en obtenir une copie, veuillez communiquer avec le service des relations avec les médias de SPAC à l'adresse suivante : [email protected].

Conférence de presse de la ministre de la Défence nationale

Date : lundi 9 janvier 2023

Heure : 10 h (HNE)

Lieu : La conférence de presse sera uniquement virtuelle.

L'honorable Anita Anand, ministre de la Défence nationale, fera une annonce sur le Projet de capacité future en matière d'avions chasseurs, au nom des ministères de Services publics et Approvisionnement, de la Défense nationale et d'Innovation, Science et Développement économique. Les détails de cette conférence de presse virtuelle seront disponibles via la Tribune de presse parlementaire.

Seuls les membres accrédités auprès de la Tribune de la presse pourront participer à la période de questions et réponses. Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent envoyer un courriel au [email protected] pour obtenir un accès temporaire à l'événement.

