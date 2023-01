/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE SUR LE LOGEMENT À SAULT STE. MARIE/





SAULT STE. MARIE, ON, le 6 janv. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à Sault Ste Marie.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Terry Sheehan Secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député de Sault Ste. Marie, Ross Romano, député provincial de Sault Ste. Marie, Matthew Shoemaker maire de Sault Ste. Marie, Justin Marchand, président, Ontario Aboriginal Housing Services, et Helen Stewart, présidente, Royal Canadian Legion Branch 25, pour cette annonce.

Date : Le 9 janvier 2023



Heure : 09h00



Lieu : 96, rue Great Northern

Sault Ste. Marie (Ontario)





Communiqué envoyé le 8 janvier 2023 à 09:30 et diffusé par :