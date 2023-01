Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes





OTTAWA, ON, le 8 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes :

« Les catastrophes aériennes ont coûté la vie à beaucoup trop de Canadiens. Aujourd'hui, à l'occasion de la troisième Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes, je me joins aux Canadiens de partout au pays et du monde entier pour rendre hommage aux personnes que nous avons perdues dans ces tragédies et pour pleurer avec celles qu'elles ont laissées derrière elles.

« En cette occasion solennelle, nous nous souvenons des victimes de toutes les catastrophes aériennes, notamment le vol 1363 d'Air Ontario, le vol 302 d'Ethiopian Airlines (vol ET302), le vol 182 d'Air India et le vol 752 d'Ukraine International Airlines (vol PS752).

« Le Canada est un chef de file mondial en matière de sécurité et de sûreté dans le domaine de l'aviation civile. Le gouvernement du Canada s'emploie à assurer la sécurité et la sûreté des voyages en avion dans le monde entier en collaborant avec ses partenaires pour éviter d'autres pertes de vie tragiques. Avec nos partenaires internationaux, nous prenons des mesures concrètes pour faire en sorte que l'Iran soit tenu responsable de la destruction illégale et flagrante du vol PS752. Le Canada fait également preuve d'un solide leadership dans le cadre de l'initiative sur la sécurité aérienne, aux côtés de ses partenaires internationaux, afin d'assurer la sécurité des aéronefs civils qui voyagent dans des zones de conflit ou à proximité de celles-ci. Nous continuons de demander à l'Organisation de l'aviation civile internationale de revoir son cadre d'enquête sur les accidents d'aéronefs afin d'améliorer la transparence et la crédibilité des enquêtes.

« Nous continuons de soutenir les familles et les proches des victimes de catastrophes aériennes tragiques. À l'été 2022, le gouvernement a lancé une voie d'accès à la résidence permanente pour les membres de la famille des victimes des vols ET302 et PS752 qui se trouvent à l'extérieur du Canada et qui ont des liens étroits avec les membres survivants de leur famille au Canada. Nous cherchons à accorder 176 bourses d'études, d'une valeur moyenne de 25 000 $ chacune, à la mémoire des victimes du vol PS752. Le Canada a également créé le Fonds de commémoration des victimes de la tragédie du vol 302 d'Ethiopian Airlines, qui vise notamment à offrir des bourses d'études et à apporter un soutien aux projets commémoratifs qui rendent hommage aux victimes.

« Alors que nous rendons hommage aux victimes de catastrophes aériennes, nous nous tenons aux côtés des familles, des amis et de tous ceux qui ont perdu des proches dans ces tragédies. Nous ne les oublierons jamais. »

