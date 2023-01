Les ministres des Anciens Combattants et de la Défense nationale soulignent le 25e anniversaire de la tempête de verglas de 1998 et de l'opération RÉCUPÉRATION





OTTAWA, ON, le 8 janv. 2023 /CNW/ - Le plus grand déploiement militaire national de l'histoire du Canada a été lancé il y a 25 ans aujourd'hui lorsque des membres des Forces armées canadiennes ont été envoyés dans l'est de l'Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick à la suite d'une tempête de verglas dévastatrice qui a frappé la région.

Pendant plusieurs jours au début de janvier 1998, une longue période de pluie verglaçante et de grésil a fait tomber des milliers d'arbres, cassé des lignes électriques et transformé des routes en patinoires. Les réseaux électriques étant endommagés, des millions de personnes se sont retrouvées sans éclairage, chauffage central, eau courante, réfrigération et repas chauds pendant l'un des mois les plus froids de l'année. Environ 35 personnes ont perdu la vie à la suite de la tempête, près de 1 000 ont subi des blessures, et plus de 600 000 ont dû quitter temporairement leur domicile.

Dans le cadre de l'opération RÉCUPÉRATION, quelque 15 000 membres de la force régulière et de la réserve d'environ 200 unités militaires différentes d'un océan à l'autre ont aidé ceux qui avaient été touchés par la tempête. Les militaires ont déblayé des débris, ont secouru des personnes et des animaux, ont abrité et nourri des dizaines de milliers de personnes qui avaient dû quitter leur domicile et sont venus en aide à des agriculteurs dont la ferme avait été touchée par la tempête. Ils ont également partagé leur expertise spécialisée, des ingénieurs et des techniciens militaires travaillant 24 heures sur 24 pour aider les équipes à réparer les lignes électriques et téléphoniques en panne.

Les troupes qui ont participé à cette opération ont perpétué une fière tradition militaire consistant à maintenir l'ordre et à aider à assurer la sécurité de leurs concitoyens. Un quart de siècle plus tard, les Canadiens leur sont reconnaissants du travail acharné qu'ils ont accompli pour aider les collectivités à se remettre de la tempête de verglas de 1998.

« En janvier 1998, les femmes et les hommes en uniforme du Canada sont intervenus ici même chez nous pendant la tempête de verglas qui a dévasté l'est de l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick. Travaillant jour et nuit dans des conditions hivernales rigoureuses, nos militaires ont joué un rôle essentiel dans l'opération de secours aux sinistrés. Vingt-cinq ans plus tard, nous les remercions d'avoir assuré la sécurité de nos concitoyens et d'avoir aidé nos collectivités à se rétablir. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Que ce soit au pays ou à l'étranger, nos Forces armées canadiennes (FAC) sont toujours prêtes à répondre à l'appel lorsque leur aide est nécessaire. Ce fut le cas il y a 25 ans lors du plus grand déploiement depuis la guerre de Corée, lorsque plus de 15 000 membres des FAC ont quitté leur foyer et leur famille pendant les Fêtes pour aider leurs concitoyens canadiens pendant une crise. Nous nous souviendrons toujours de leur dévouement infatigable et nous les remercions pour leur service. »

L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

Tempête de verglas de 1998

25e anniversaire de la tempête de verglas de 1998

