HL Klemove et Sonatus signent un protocole d'accord pour une collaboration sur la technologie d'architecture automobile de nouvelle génération au CES 2023





Cette collaboration devrait stimuler le développement de la technologie de conduite autonome en préparation de l'ère des véhicules définis par logiciel (SDV)

LAS VEGAS et SÉOUL, Corée du Sud, 7 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le 6 janvier, HL Klemove, qui se spécialise dans les solutions de conduite autonome pour HL Group, a signé un protocole d'accord avec Sonatus, une société spécialisée dans la communication et les données relatives aux véhicules, lors du CES 2023 à Las Vegas. Les deux sociétés ont convenu de collaborer au développement d'une technologie d'architecture automobile de nouvelle génération, en préparation de l'ère à venir des véhicules définis par logiciel (« Software Defined Vehicle » SDV), où la mobilité sera centrée sur les logiciels. Pal-joo Yoon, Hyung-jin Kang (respectivement PDG et directeur technique de HL Klemove), Jeffrey Chou et John Heinlein (respectivement PDG et CMO de Sonatus) ont assisté à la cérémonie de signature.

La plupart des véhicules sont équipés d'« architectures de commande distribuées », dans lesquelles des dizaines de contrôleurs électroniques fonctionnent individuellement pour fournir des solutions de mobilité. Dans cette forme d'architecture, l'application de nouveaux logiciels est très limitée en raison des contraintes liées au matériel de chaque contrôleur et d'autres interrelations complexes. Pour résoudre ce problème, diverses tentatives sont faites pour intégrer plusieurs contrôleurs électroniques dans l'architecture automobile de nouvelle génération. Ce phénomène peut être observé dans la DCU (Domain Control Unit, unité de commande), qui intègre des contrôleurs de différentes fonctions, ainsi que dans la Z-ECU (Zonal Electronic Control Unit, unité de commande électronique par zone) qui intègre des contrôleurs de différentes zones indépendamment des fonctions et des zones. S'appuyant sur la commercialisation réussie de la DCU pour la conduite autonome, HL Klemove, en collaboration avec Sonatus, prévoit d'accélérer le développement de technologies d'architecture automobile de nouvelle génération, notamment la Z-ECU.

Une grande quantité de données est nécessaire pour exploiter les solutions de mobilité. Dans ces conditions, la stabilité de la communication des données dans un véhicule est une condition essentielle à l'intégration des contrôleurs : la principale raison du partenariat entre HL Klemove et Sonatus. Sonatus possède non seulement une plateforme de communication de haute qualité, mais a également réussi à commercialiser des commandes de communication pour véhicules, telles que la *CCU (Central Communication Unit, unité de communication centrale). Les deux sociétés prévoient de se concentrer sur le développement de plateformes de commande intégrées de nouvelle génération, une condition préalable à la réalisation des futurs véhicules tels que les véhicules définis par logiciel (SDV).

Pal-joo Yoon, PDG de HL Klemove, a déclaré ce jour-là sur le site du CES : « L'unité de communication centrale que nous avons présentée au CES était le premier résultat de notre collaboration avec Sonatus », avant d'ajouter « En concevant l'architecture automobile de nouvelle génération, nous nous assurerons d'une préparation minutieuse face au nouveau paradigme automobile, le SDV ».

Sonatus, situé dans la Silicon Valley, est un développeur de logiciels de mobilité fondé en 2018, dont la vision est d'aider les véhicules à devenir des « centres de données sur roues ». Les constructeurs automobiles du monde entier portent une attention particulière à ses technologies de communication et de solutions de données basées sur le réseau.

À propos de HL Klemove

HL Klemove est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de conduite autonome, avec plus de 2 100 brevets et des résultats probants. La société est née de la fusion de deux sociétés, l'unité commerciale ADAS, issue de HL Mando (KS 204320), le fabricant mondial de pièces automobiles, et Mando-Hella Electronics, un leader dans le domaine de la technologie des pièces électroniques automobiles. HL Klemove offre une solution de bout en bout pour la conduite autonome N2+/N3 et prévoit de lancer des produits de conduite autonome de nouvelle génération tels qu'une caméra haute résolution et une unité de contrôle de domaine intégrée d'ici 2025. La société dessert plus de cinquante (50) clients qui sont des OEM majeurs et des startups de véhicules électriques et de conduite autonome, dans le monde entier. HL Klemove possède actuellement 3 sites de production à Songdo (Corée), Suzhou (Chine) et Chennai (Inde). La société nouvellement établie au Mexique soutiendra ses clients en Amérique du Nord. En plus de ces sites de production, la société exploite des centres de R&D dans le monde entier, notamment à Pangyo (Corée), Bengaluru (Inde), Suzhou (Chine) et dans la Silicon Valley (États-Unis). HL Klemove promet une conduite sûre et confortable grâce à ses capteurs avancés et à son algorithme logiciel, en s'appuyant sur de solides capacités en matière de produits électroniques. Pour en savoir plus, visitez le site [www.hlklemove.com].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1979196/image_1.jpg

Communiqué envoyé le 7 janvier 2023 à 17:53 et diffusé par :