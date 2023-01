TCL dévoilera d'autres modèles de téléviseurs grand écran à technologie de rétroéclairage mini-LED et à technologie QLED au printemps 2023





HONG KONG, 6 janvier 2023 /CNW/ - TCL, l'un des acteurs de premier plan du marché mondial des téléviseurs et l'une des principales marques de produits électroniques grand public, a annoncé son intention de lancer de nouveaux modèles de téléviseurs grand écran à technologie de rétroéclairage mini-LED et à technologie LED en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en l'Amérique latine lors des prochains mois.

Depuis 2018, TCL a considérablement investi dans la technologie de rétroéclairage mini-LED, si bien qu'elle est aujourd'hui une référence dans l'industrie, en plus d'être reconnue comme la technologie d'affichage essentielle sur laquelle repose la meilleure expérience de cinéma maison.

En 2023, TCL enrichira son incroyable portefeuille de téléviseurs à technologie de rétroéclairage mini-LED en offrant plus d'options de téléviseurs à technologie QLED, y compris ses plus grands téléviseurs à technologie mini-DEL à ce jour, ses nouvelles technologies en matière de qualité d'image et ses fonctionnalités de jeu avancées. Les utilisateurs des nouveaux modèles à technologie de rétroéclairage mini-LED 2023 de TCL seront impressionnés par l'attractivité des couleurs de l'affichage, une meilleure luminosité et une qualité de son améliorée. Afin de diversifier sa gamme de produits, TCL offrira également de nouveaux produits audio à jumeler avec ses téléviseurs, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de cinéma maison de qualité cinématographique.

Les téléviseurs à technologie de rétroéclairage mini-LED de TCL ont suscité l'approbation à la fois des médias et des associations professionnelles. Plus récemment, les modèles de téléviseurs à technologie de rétroéclairage mini-DEL 4K 75C935 et 75C835 de TCL ont remporté chacun un prix de l'innovation CES® 2023. TCL a également remporté des honneurs exceptionnels en Europe lors des EISA Awards : le téléviseur à rétroéclairage mini-DEL 4K 65C835 a gagné un prix dans la catégorie « PREMIUM MINI LED TV 2022-2023 ».

L'intégration verticale, la portée mondiale et les innovations de premier ordre de TCL permettent à la société de continuer à offrir plus de qualité, plus de technologie et plus de valeur pour ses clients.

Plus de détails quant au déploiement des modèles 2023 de téléviseurs à technologie de rétroéclairage mini-DEL et à technologie QLED de TCL, de ses nouvelles barres de son et d'autres produits passionnants seront dévoilés plus tard ce printemps.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur de premier plan du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio et des appareils ménagers intelligents. Consultez la page d'accueil de TCL à l'adresse https://www.tcl.com/ca/fr.

SOURCE TCL Electronics

Communiqué envoyé le 6 janvier 2023 à 19:21 et diffusé par :