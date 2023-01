Une expérience de visionnage améliorée et une nouvelle façon de vivre : Hisense présente les téléviseurs ULED Mini LED, les téléviseurs laser et la maison intelligente





LAS VEGAS, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Hisense a présenté sa nouvelle gamme de produits 2023 comprenant des téléviseurs ULED, de nouveaux téléviseurs laser, une maison intelligente, et plus encore lors du CES 2023. Chaque année, en tant que leader dans le domaine de l'électroménager mondial, Hisense offre aux clients une variété d'options qui enrichissent leurs activités quotidiennes, en fournissant des produits de qualité supérieure.

Téléviseur ULED : le modèle 110 ULED X a reçu le prix de l'innovation du CES

Au salon de cette année, le téléviseur 110 ULED X de Hisense a été reconnu comme un lauréat du prix de l'innovation du CES. Doté d'un écran de 110 pouces et d'une résolution 8K, le téléviseur 110 ULED X est équipé de technologies de visualisation de la plus haute qualité, notamment un rétroéclairage Mini LED, une luminosité maximale de 2 500 nits et des performances inégalées en matière de qualité d'image HDR. Grâce au contrôle actif et intelligent du rétroéclairage et à un nouveau jeu de puces 8K exclusif, les téléspectateurs peuvent profiter d'une expérience d'affichage optimale, quels que soient les changements d'ambiance. En plus des technologies d'image de pointe, le téléviseur ULED X crée également un son de qualité cinématographique avec une conception audio double gauche et droite et un système audio 3.1.2 canaux pour un son ambiant immersif. Outre le téléviseur ULED X, les séries U8K, U7K et U6K étaient également présentées au CES de cette année.

Téléviseur laser : une qualité d'image plus agréable

Le téléviseur laser 8K a été présenté pour la première fois sur les marchés étrangers au CES de cette année. Ce produit en édition limitée intègre la technologie de télévision laser la plus avancée, y compris une source de lumière laser à trois couleurs, la technologie audio Dolby Atmos, DTS Virtual:X, les certifications améliorées IMAX, etc. Les derniers téléviseurs laser de Hisense améliorent l'expérience visuelle avec un nouvel écran ALR à gain élevé pour une luminosité accrue et une image plus nette, un tuner TV intégré et une qualité audio et des fonctionnalités haut de gamme. Une variété de modèles, dont le L9H et le L5H, sont prêts à répondre aux différents besoins des consommateurs.

Maison intelligente : une nouvelle façon de vivre

Hisense a également fait évoluer sa stratégie de maison intelligente, en tirant parti de ses points forts en matière de technologie d'affichage, d'appareils électroménagers et de systèmes d'exploitation. ConnectLife, l'engagement de Hisense envers cette stratégie, rend la gestion des tâches quotidiennes plus facile, plus durable et plus amusante. De même, la plateforme d'exploitation des TV intelligents VIDAA de Hisense, associée à ConnectLife, rassemble les appareils électroménagers intelligents pour créer un écosystème connecté qui facilite la gestion et la surveillance du foyer, plaçant l'utilisateur au centre de l'expérience domestique.

La technologie Future of Cooking de Hisense, qui a rendu la cuisine plus facile et plus intelligente, a été l'un des points forts de la présentation de Hisense. Par exemple, le four à vapeur combiné intelligent de Hisense offre aux utilisateurs de nombreuses fonctions pratiques, telles que la cuisson par zone, le balayage de la cuisson, la libération automatique de la vapeur, etc.

En outre, l'affichage commercial de Hisense a également été présenté au CES 2023. Offrant une expérience 4K vibrante, une fiabilité de pointe et les derniers systèmes d'exploitation Android, Hisense va proposer différentes solutions d'affichage commercial qui créeront une expérience interactive unique pour les utilisateurs.

Le CES donne un élan à la consommation d'appareils électroménagers. Avec la présence de Hisense, les consommateurs ont eu un aperçu des aspects pratiques et d'une nouvelle orientation dans le changement des appareils.

