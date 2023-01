Quectel continue de stimuler la transformation numérique avec des modules intelligents avancés, des technologies d'intelligence périphérique et de vision automatique au CES 2023





CES ? Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions d'IdO, démontre aujourd'hui ses capacités de modules intelligents avec des applications d'intelligence à forte intensité de calcul en périphérie. Utilisant le module intelligent haute performance SG865W-WF de Quectel, la démonstration montre comment les futurs cas d'utilisation des applications industrielles, de l'affichage numérique, de la vente au détail sans surveillance, de la gestion de flotte et des soins de santé peuvent être activés avec l'intelligence périphérique et la fonctionnalité de vision automatique.

Le SG865W-WF est la nouvelle génération de module intelligent Android de Quectel avec une CPU intégrée Kryo 585 haute performance à huit coeurs, une GPU Adreno 650, une DPU Adreno 995, une VPU Adreno 665, Hexagon DSP et Spectra 480 ISP. Le module prend en charge la technologie Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et 2 × 2 Wi-Fi MIMO. Un vaste ensemble d'interfaces telles que LCM, caméra, panneau tactile, I2S, PCIe, UART, USB, I2C, SPI, etc. permettent au module de servir un large éventail d'applications IdO, y compris un système d'inspection visuelle de pointe actuellement déployé dans la ligne de production de modules automatisés de Quectel.

Utilisant le système sur puce Qualcomm QCS8250, le module intelligent SG865W-WF et l'équipement industriel de Quectel, y compris une caméra, un objectif et une lumière, la solution de vision automatique utilise l'informatique périphérique pour fournir l'analyse en temps réel nécessaire pour identifier les échantillons défectueux (rayures, saleté et impression de surface anormale) sur chaque module, en vérifiant tous les modules défectueux pendant la production. En déployant cette solution, Quectel a réalisé une précision de pointe et une détection des défauts à grande vitesse, améliorant ainsi considérablement l'efficience de production et la qualité de nos produits.

"Nous nous engageons à stimuler la transformation numérique dans tous les secteurs de l'industrie grâce à notre vaste portefeuille IdO, en travaillant en étroite collaboration avec notre partenaire technologique Qualcomm", commente Norbert Muhrer, président et CSO, Quectel Wireless Solutions. "La solution d'inspection visuelle que nous avons déployée dans nos propres usines est un excellent exemple de la façon dont nous créons non seulement les modules intelligents révolutionnaires nécessaires pour des applications avancées, mais aussi l'utilisation de la technologie dans notre propre fabrication afin de créer un système de détection des défauts de premier plan, ce qui nous aide à améliorer considérablement la qualité, tout en réduisant les coûts de production."

La solution d'inspection visuelle n'est que l'une d'une gamme de solutions qui ont utilisé des modules intelligents Quectel pour permettre des fonctionnalités de haute performance, d'informatique en périphérie et de vision machine. Les clients qui cherchent à développer des solutions avancées basées sur la vision des machines et l'intelligence périphérique peuvent travailler en étroite collaboration avec les experts de Quectel pour créer des solutions personnalisées.

Pour en savoir plus, visitez le stand Quectel au CES 2023, North Hall, stand 10862 où nous présenterons la solution de vision machine Quectel avec des capacités périphériques.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IdO. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions d'IdO soutenues par d'excellents services de support et d'assistance. Forte de plus de 4 000 professionnels, notre équipe mondiale en croissance donne le ton à l'innovation en matière de modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, antennes et connectivité IdO. Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.quectel.com

