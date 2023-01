SUBARU CANADA TERMINE L'ANNÉE 2022 AVEC UN SOLIDE MOIS DE DÉCEMBRE





Les ventes de décembre 2022 sont en hausse de 17,8 p. 100 par rapport décembre 2021

Subaru a vendu 44 009 unités en 2022

MISSISSAUGA, ON, le 6 janv. 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) se réjouit de terminer l'année en force avec un mois de décembre mémorable. Subaru a vendu 3 514 unités en décembre, un bond de 17,8 p. 100 par rapport à décembre 2021, ce qui lui a permis de dépasser les 44 000 unités.

Les ventes de décembre des Subaru Crosstrek, Forester, Outback et WRX sont en hausse par rapport au même mois l'an dernier. Les Forester et Outback ont reçu la cote Premier Choix Sécurité+ pour 2022 de la part de l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety). La WRX a aussi reçu de la part de l'IIHS la cote Premier Choix Sécurité+ lorsqu'elle est équipée de la technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSight, et la Crosstrek a reçu la cote Premier Choix Sécurité lorsqu'elle est équipée de la technologie EyeSight et de phares particuliers.

Sur l'ensemble de l'année 2022, Subaru a vendu 44 009 véhicules.

« Subaru Canada entame la nouvelle année avec énergie et motivation », a déclaré Tomohiro Kubota, nouvellement nommé président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada. « Les prochains mois seront palpitants avec le lancement de plusieurs nouveaux modèles et nous continuerons d'améliorer la marque Subaru et l'expérience client. »

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada.

