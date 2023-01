Kandao lance le terminal de vidéoconférence autonome Kandao Meeting Ultra au CES 2023





SHENZHEN, Chine, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Kandao est heureux d'annoncer le lancement du Meeting Ultra, un appareil de conférence à 360° avec deux écrans tactiles orientables attachés pour permettre aux utilisateurs de tenir des réunions en conférence n'importe où, n'importe quand et de la manière qu'ils souhaitent. Le Kandao Meeting Ultra a remporté le prix CES 2023 Best of Innovation pour sa conception innovante d'un appareil de conférence tout compris.

Cette nouvelle itération de notre série de conférences de réunion hybrides s'appuie sur le modèle précédent, Meeting Pro, qui a été primé. Tout comme les modèles précédents, Meeting Ultra est doté de deux objectifs pour une capture vidéo panoramique, de micros omnidirectionnels qui captent l'audio jusqu'à 18 pieds (5,50 m), de haut-parleurs HiFi et d'un système d'exploitation Android intégré, de sorte que l'appareil peut se brancher directement sur n'importe quel moniteur et fonctionne comme un terminal de vidéoconférence autonome. L'algorithme IA de suivi intelligent permet à l'appareil de fusionner les entrées audio et vidéo afin de toujours se concentrer sur les orateurs actifs dans toute réunion.

Le plus important dans cette nouvelle itération est l'augmentation de la qualité vidéo à 4K 30FPS et deux écrans tactiles orientables pour permettre aux utilisateurs de voir les participants à distance et de se connecter facilement aux plateformes de conférence directement à partir de l'appareil. Avec l'ajout de deux écrans, les utilisateurs n'ont plus besoin de tourner la tête vers des moniteurs externes, montrant ainsi aux participants à distance le côté de leur visage, un défi courant des dispositifs de conférence à 360°. Les utilisateurs peuvent regarder directement la caméra et les écrans, de sorte que leur visage sera toujours dans le cadre pour les participants à distance.

Le corps extérieur du Kandao Meeting Ultra comprend deux ports HDMI OUT pour prendre en charge jusqu'à deux écrans d'affichage externes et un port HDMI IN pour partager l'écran d'un ordinateur directement sur les deux écrans connectés. Il y a également un port Ethernet pour la connectivité câblée, 3 ports USB A pour connecter le clavier et la souris, un port USB C pour les périphériques (caméra supplémentaire, microphone ou haut-parleurs), et un emplacement pour carte SD afin d'enregistrer les réunions.

Les options de connectivité supplémentaires comprennent un hot spot 5G, un réseau wifi ou un réseau local pour permettre véritablement aux utilisateurs de tenir des réunions de conférence n'importe où. Les appareils Kandao sont compatibles avec les principales plateformes de vidéoconférence, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack et Cisco Webex.

L'appareil est conçu pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur professionnel. Il peut soit être placé en permanence au milieu de la pièce afin d'être rapidement installé pour des conférences téléphoniques, soit être transporté d'un bureau à un site client. Il est parfait pour la diffusion panoramique depuis les salles de conférence, les présentations pour une seule personne, les discussions en salle de réunion, les réunions du conseil d'administration et les réunions sur le terrain pour les équipes d'intervention d'urgence.

Kandao estime que le Meeting Ultra offre une portabilité et une flexibilité inégalées aux utilisateurs professionnels. À mesure que le monde passe aux réunions hybrides, les salles de conférence doivent être modernisées et les employés doivent être équipés de nouveaux outils qui permettent de vivre l'expérience immersive des réunions en personne, même depuis les endroits les plus éloignés.

À propos de la société

Kandao est une start-up spécialisée dans la recherche sur la RV et le matériel informatique, dont l'objectif est de créer des produits d'imagerie de nouvelle génération, afin d'enrichir l'expérience humaine. Animée par le développement de matériel et de logiciels, Kandao est un pionnier de la technologie RV, des caméras vidéo Ultra-HD et des caméras de vidéoconférence. Fondée en 2016, elle est la première entreprise chinoise honorée par le prix CES Best of Innovation dans la catégorie imagerie numérique, et la première entreprise à voir sa caméra RV 3D 12K utilisée pour le live-streaming en RV 8K.

Vous avez des questions ou des demandes des médias ? Veuillez contacter notre directeur de la croissance, Jiawei Chen à [email protected], ou notre équipe commerciale à [email protected].

