VIDAA se lance sur le marché américain

NEW YORK, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- VIDAA, le système d'exploitation pour Smart TV, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau système d'exploitation Hisense pour téléviseurs intelligents axé sur le marché américain, après un déploiement à grande échelle en Amérique latine.

Créé il y a moins de trois ans, VIDAA diffuse aujourd'hui en moyenne un milliard d'heures de contenu par mois dans 180 pays et territoires. En outre, le système d'exploitation rapide et puissant prend en charge AirPlay 2, entre autres fonctions puissantes comme VIDAA voice (plus Google Voice et Alexa), VIDAA tv, un service FAST, et la télécommande VIDAA, son compagnon mobile. Sa stratégie de croissance a débuté en Europe, puis s'est étendue au Moyen-Orient, à l'Australie et à l'APAC, et, plus récemment, à l'Amérique latine. 150 marques OEM ont choisi le système d'exploitation VIDAA pour équiper leurs téléviseurs intelligents. Avec son arrivée aux États-Unis, VIDAA boucle la distribution mondiale de son système d'exploitation sur tous les grands marchés.

En tant que filiale de Hisense, VIDAA s'appuie sur la force mondiale de ce qui est aujourd'hui le deuxième fabricant de téléviseurs au monde en termes d'unités expédiées et évolue en phase avec les ambitions de Hisense, qui souhaite défier des entreprises comme Samsung et LG en termes de parts de marché. Hisense surfe sur une vague de dynamisme grâce à ses téléviseurs de marque qui ont vu leurs expéditions augmenter de 30 % entre janvier et octobre 2022 et qui ont enregistré une croissance soutenue pendant huit mois consécutifs depuis mars. Cet élan, associé au récent parrainage par Hisense de la Coupe du monde de la FIFA 2022, dont la finale a attiré 26 millions de personnes rien qu'aux États-Unis, est un autre signe de son succès continu et de sa montée en puissance au niveau mondial.

VIDAA entend surfer sur cette vague aux États-Unis également, mais évolue également à un rythme effréné pour offrir au public américain davantage de contenus aux niveaux local et mondial. Au cours des 24 derniers mois, l'entreprise a intégré dans son offre Disney+, Apple TV+, Peacock, Paramount+, Crackle, BET+, Amazon Music et de nombreuses autres applications clés pour le marché américain, qui s'ajoutent à Netflix, YouTube, Prime Video, Pluto TV, Xumo et d'autres déjà disponibles.

« Notre relation avec Hisense est tout à fait unique dans le domaine de la télévision connectée, où chaque partie profite des points forts de l'autre pour un gain mutuel », déclare Guy Edri, président de VIDAA. « Hisense bénéficie ainsi d'un système d'exploitation et d'une plateforme de contenu exclusifs dont les performances sont aussi bonnes, voire meilleures, que celles de n'importe quelle autre, et VIDAA se voit offrir la possibilité d'être une composante organique de l'une des marques de télévision les plus importantes et à la croissance la plus rapide au monde.

Les consommateurs ne sont pas les seuls à avoir plus de choix, les annonceurs aussi. VIDAA a lancé des solutions publicitaires d'affichage et de diffusion vidéo afin d'atteindre et de cibler ces appareils et ces téléspectateurs pour la première fois. Les solutions d'affichage à service géré sont conçues pour aider les annonceurs à sensibiliser les consommateurs et à les inciter à regarder leurs programmes et à utiliser leurs applications. Chaque campagne d'affichage est assortie de rapports permettant de confirmer le retour sur investissement. Les annonceurs de marques hors plateforme peuvent utiliser les solutions de publicité vidéo de VIDAA pour étendre leur portée grâce à des pauses publicitaires diffusées à l'intention des consommateurs qui utilisent le service FAST de VIDAA et les applications AVOD de tiers sur les appareils VIDAA. Ces spots publicitaires sont disponibles sous forme de service géré ou de manière programmatique via la DSP préférée de l'annonceur dans un identifiant de transaction configuré dans la plateforme Unruly de Tremor International.

La croissance et le développement de VIDAA, ainsi que sa relation avec Hisense et ses partenaires, sont autant de facteurs qui permettront à VIDAA de devenir le leader du marché des téléviseurs intelligents. La deuxième place occupée par les téléviseurs intelligents de Hisense en termes d'unités expédiées et de couverture mondiale fait de VIDAA l'une des plateformes de systèmes d'exploitation pour téléviseurs qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

À PROPOS DE VIDAA

VIDAA est une société de technologie et d'innovation dont le produit phare est le système d'exploitation pour Smart TV et plateforme de contenu VIDAA. Fondée en 2019 par le groupe Hisense et d'autres investisseurs, l'entreprise a été créée dans le but de construire un système d'exploitation pour téléviseurs intelligents (Smart TV OS) et plateforme de contenu leader sur le marché qui place le consommateur au centre de l'expérience. Grâce à la plateforme VIDAA, des contenus tels que des films, des émissions, des actualités et des événements sportifs sont mis à la disposition des téléspectateurs via une interface conviviale et une fonction d'accès en un clic.

