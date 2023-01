Aetina lance de nouveaux systèmes et plateformes embarqués DeviceEdge alimentés par NVIDIA Jetson Orin NX et Orin Nano au cours du CES 2023





NOUVEAU TAIPEI, Taïwan, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Aetina , fournisseur de solutions d'IA de pointe, a lancé sa nouvelle série de systèmes et de plateformes embarqués basés sur NVIDIA ® Jetson tmhttps://bit.ly/3iWnBUphttps://bit.ly/3iWnBUp , alimentés par les systèmes sur module (SoM) NVIDIA Jetson Orin NX et Orin Nanotm lors du Consumer Electronics Show (CES). Ces nouveaux systèmes et plateformes DeviceEdge d'Aetina constituent un ensemble d'ordinateurs embarqués conçus pour être utilisés dans les domaines de l'IA et de l'IoT, idéal pour exécuter des tâches d'inférence d'IA dans différents secteurs verticaux.

Les nouveaux modèles de systèmes et de plateformes de la série Aetina, alimentés par NVIDIA Jetson, sont les suivants : AIB-SO21/31 et AIB-SN31/41 , AIB-MO22/32 et AIB-MN32/42 , AIE-KO21/31 et AIE-KN31/41 et AIE-KO22/32 & AIE-KN32/42 ; chaque modèle est équipé d'un SoM NVIDIA Jetson Orin NX ou Orin Nano. Les modules Jetson Orin NX fournissent jusqu'à 100 TOPS de performances d'IA, soit jusqu'à 3 fois les performances du module NVIDIA Jetson AGX Xaviertm et jusqu'à 5 fois les performances du NVIDIA Jetson Xavier NX. Les modules Jetson Orin Nano fournissent jusqu'à 40 TOPS de performances d'IA, soit jusqu'à environ 80 fois les performances du module NVIDIA Jetson Nanotm. Les utilisateurs des nouveaux systèmes et plateformes d'Aetina peuvent choisir le SoM qu'ils souhaitent entre Orin NX ou Orin Nano.

Les nouveaux modèles de systèmes et de plateformes embarqués d'Aetina ont une plage d'alimentation d'entrée flexible de 12 à 24 VCC, peuvent fonctionner dans des températures extrêmes allant de -25 °C à au moins 70 °C, et prennent en charge la fonction de récupération et de sauvegarde des données. Ils sont dotés d'un emplacement M.2 E-Key pour l'extension de la fonction Wi-Fi/Bluetooth, d'un emplacement M.2 M-Key pour la mise à niveau du stockage et d'un port RJ-45 GbE. Pour éviter un stockage insuffisant des données, ces nouveaux systèmes et plateformes sont conçus avec un SSD Innodisk de 128 Go intégré pour une transmission rapide des données.

Les modèles AIB-SO21/31, AIB-SN31/41, AIE-KO21/31 et AIE-KN31/41 sont dotés de la même carte mère de petite taille, adaptée à l'intégration et au développement de systèmes dans un espace limité, tandis que les modèles AIB-MO22/32, AIB-MN32/42, AIE-KO22/32 et AIE-KN32/42 sont conçus avec une carte de taille moyenne pour disposer d'un emplacement M.2 B-Key supplémentaire pour l'extension des fonctions LTE/5G et d'un port RJ-45 2.5GbE pour un transfert de données plus rapide via un périphérique externe.

La date de disponibilité prévue des systèmes et plateformes basés sur Orin NX, qui sont AIB-SN41/AIE-KN41, AIB-SN31/AIE-KN31, AIB-MN42/AIE-KN42 et AIB-MN32/AIE-KN32, est en février 2023. Les systèmes et plateformes Orin Nano, dont AIB-SO31/AIE-KO31, AIB-SO21/AIE-KO21, AIB-MO32/AIE-KO32 et AIB-MO22/AIE-KO22, seront disponibles en mars.

Les ports et connecteurs d'E/S des nouveaux ordinateurs embarqués basés sur Jetson sont compatibles avec différents types de capteurs, ce qui permet aux développeurs de concevoir différents secteurs verticaux de l'IA et d'exécuter des tâches d'analyse basées sur plusieurs types de données telles que des images, des vidéos et des contenus audio. En outre, Aetina propose des cartes mères et des boîtiers d'ordinateur personnalisés pour ceux qui ont besoin de spécifications matérielles particulières.

