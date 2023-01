Dans une économie mondiale volatile, INOVESTOR offre aux gestionnaires de patrimoine des résultats consistants grâce à une nouvelle génération de recherche et d'analyse de portefeuille avancée





MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / le 6 janvier 2023 / Avec les conditions économiques d'aujourd'hui, les professionnels qui choisissent eux mêmes les titres individuel ont besoin d'une grande quantité de données précises pour effectuer constamment de bons choix. La précision dans un monde embrouillé est essentielle à la gestion du patrimoine.

INOVESTOR est une société fintech basée à Montréal qui fournit aux gestionnaires de patrimoine des recherches précises et approfondies sur ces titres et aussi, des analyses de portefeuille nécessaires pour un succès régulier.

Leur site offre une riche plateforme d'analyse qui vous donne accès à une liste impressionnante de services de qualité supérieure essentiels pour les sélectionneurs d'actions et les gestionnaires de patrimoine.

L'accès est abordable avec une adhésion pour les particuliers, un niveau pro pour les conseillers, et une adhésion à bas prix conçue pour les équipes.

"Nous proposons un large éventail de solutions relatives aux portefeuilles modèles et à la recherche sur les investissements. Nous recherchons jusqu'à plus de 14 000 actions nord-américaines et global sur la base d'une méthodologie VEA testée et approuvée", a déclaré Joe Jones d'Inovestor.

Les investisseurs maintiennent un avantage sur la concurrence en utilisant les informations pertinentes apportées par les rapports ESG pour l'analyse quand ca vien a la construction du portefeuille. Les risques peuvent facilement être comparés pour des entreprises de différents secteurs. ESG Analytics donne accès à plus de 12 000 rapports simplifier sur les actions. Les professionnels peuvent ajouter des notations ESG aux portefeuilles tout en consultant 6 filtres spécifiquement pour l'ESG.

"Nous proposons Sustainalytics, la plus grande société de recherche et de notation pure dédiée à l'investissement responsable et à la recherche ESG," a déclaré M. Jones. Sustainalytics est très respectée, avec plus de 25 ans d'expérience en matière a l'ESG et de gouvernance d'entreprise.

Inovestor propose une gamme de services complémentaires, incluant ses générateurs d'alpha basés sur des facteurs de performance. Cela permet aux investisseurs de produire des résultats plus élevés tout en économisant sur les frais. Il s'agit d'une méthodologie qui donne confiance aux clients des gestionnaires de patrimoine tout en réduisant les risques de conformité. Inovestor aide également les investisseurs à obtenir de nouvelles opportunités de placement.

Le portefeuille modèle canadien d'Inovestor a généré des rendements annualisés de plus de 5,9 % supérieurs au rendement total du S&P/TSX. Il a créé des rendements excédentaires pendant plus de 80 % des trimestres depuis sa création.

Nous développons des outils de placement fondés sur des données depuis plus de 20 ans.

Les stratégies et les solutions d'Inovestor aident la communauté financière canadienne à prendre des décisions de placement informées. Pionnière des technologies financières au Canada, Inovestor inc. offre des outils de placement et de gestion de patrimoine de renommée mondiale depuis 1999. À l'heure actuelle, plus de 1 000 conseillers en placement, institutions financières, courtiers, médias et bourses s'appuient sur les solides analyses et données fondamentales des actions que nous leur proposons afin de prendre des décisions de placement éclairées.

Inovestor est une entreprise de technologie financière pleinement intégrée qui gère la chaîne de valeur reliant les émetteurs et les bourses directement aux investisseurs.

Nos valeurs

Nos croyons que les investisseurs méritent d'avoir accès aux meilleures données disponibles. Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez facilement en tirer parti grâce à notre gamme d'outils de recherche primée.

Pour en savoir plus, consultez le site www.inovestor.com.

Contact pour les médias: Raneem Jaber

Téléphone : 647-370-0183

Courriel : [email protected]

LA SOURCE : Inovestor

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé le 6 janvier 2023 à 10:40 et diffusé par :