Statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour décembre 2022

TORONTO, le 6 janv. 2023 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de décembre 2022 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX (Alpha) et la Bourse de Montréal (MX).

Ensemble des marchés d'actions de TMX *



Décembre 2022 Novembre 2022 Décembre 2021 Volume 11 508 986 230 12 608 068 317 12 980 137 691 Valeur 232 270 649 579 $ 249 888 404 541 $ 244 080 853 076 $ Opérations 22 051 494 25 499 103 26 718 099







Moyennes quotidiennes





Volume 575,4 M 573,1 M 633, 2 M Valeur 11 613,5 M$ 11 358,6 M$ 11 906,4 M$ Opérations 1 102 575 1 159 050 1 303 322

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume 151 401 578 276 190 855 762 259 -20,7 Valeur 3 069 224 419 406 $ 2 813 870 418 217 $ +9,1 Opérations 316 808 524 339 043 654 -6,6







Moyennes quotidiennes





Volume 605,6 M 761,9 M -20,5 Valeur 12 276,9 M$ 11 233,0 M$ +9,3 Opérations 1 267 234 1 353 468 -6,4

Bourse de Toronto



Décembre 2022 Novembre 2022 Décembre 2021 Volume 7 667 180 075 8 538 558 088 7 992 497 639 Valeur 218 147 622 435 $ 232 454 602 291 $ 217 673 962 194 $ Opérations 19 726 305 22 800 228 22 218 828 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 19 384,92 20 453,26 21 222,84







Moyennes quotidiennes





Volume 383,4 M 388,1 M 389,9 M Valeur 10 907,4 M$ 10 566,1 M$ 10 618,2 M$ Opérations 986 315 1 036 374 1 083 845

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume 101 002 640 242 103 549 422 668 -2,5 Valeur 2 812 124 680 408 $ 2 501 937 855 658 $ +12,4 Opérations 277 186 059 278 091 784 -0,3







Moyennes quotidiennes





Volume 404,0 M 413,4 M -2,3 Valeur 11 248,5 M$ 9 987,8 M$ +12,6 Opérations 1 108 744 1 110 147 -0,1

Bourse de croissance TSX *



Décembre 2022 Novembre 2022 Décembre 2021 Volume 2 800 332 603 2 892 427 153 3 475 682 922 Valeur 973 456 544 $ 1 026 492 803 $ 2 807 939 549 $ Opérations 668 826 708 037 1 577 257 Indice composé S&P/TSX de croissance à la

fermeture^ 570,27 591,00 939,18







Moyennes quotidiennes





Volume 140,0 M 131,5 M 169,5 M Valeur 48,7 M$ 46,7 M$ 137,0 M$ Opérations 33 441 32 184 76 939

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume 34 456 979 551 65 185 215 538 -47,1 Valeur 17 406 380 061 $ 46 798 086 573 $ -62,8 Opérations 11 048 582 26 616 179 -58,5







Moyennes quotidiennes





Volume 137,8 M 260,2 M -47,0 Valeur 69,6 M$ 186,8 M$ -62,7 Opérations 44 194 106 252 -58,4

Bourse Alpha TSX



Décembre 2022 Novembre 2022 Décembre 2021 Volume 1 041 473 552 1 177 083 076 1 511 957 130 Valeur 13 149 570 600 $ 16 407 309 447 $ 23 598 951 333 $ Opérations 1 656 363 1 990 838 2 922 014







Moyennes quotidiennes





Volume 52,1 M 53,5 M 73,8 M Valeur 657,5 M$ 745,8 M$ 1 151,2 M$ Opérations 82 818 90 493 142 537

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume 15 941 958 483 22 121 124 053 -27,9 Valeur 239 693 358 937 $ 265 134 475 986 $ -9,6 Opérations 28 573 883 34 335 691 -16,8







Moyennes quotidiennes





Volume 63,8 M 88,3 M -27,8 Valeur 958,8 M$ 1 058,4 M$ -9,4 Opérations 114 296 137 069 -16,6

Bourse de Montréal



Décembre 2022 Novembre 2022 Décembre 2021 Volume de dérivés (contrats) 11 508 159 14 200 957 12 068 952 Intérêt en cours (contrats) 13 290 700 14 958 020 11 252 972

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume (contrats) 150 452 695 149 992 651 +0,3 % Intérêt en cours (contrats) 13 290 700 11 252 972 +18,1 %

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 31 décembre 2022. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de négociation, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de décembre aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données afférentes.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

