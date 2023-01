Nippon Express (Deutschland) participe au salon BIO-Europe pour présenter ses activités de logistique pharmaceutique en Allemagne





TOKYO, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Deutschland) GmbH (ci-après « NX Germany »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a participé au salon BIO-Europe pour la toute première fois l'année dernière afin de présenter ses activités de logistique pharmaceutique en Allemagne.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202212261670-O1-V9127ZLp

Photo : Stand d'exposition https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202212261670/_prw_PI2fl_kx1z9D6W.jpg

BIO-Europe, l'un des plus grands salons européens de réseautage d'entreprises dans le domaine de la biotechnologie (découverte de médicaments, soutien à la découverte de médicaments, médecine régénérative, etc.), s'est tenu à Leipzig, en Allemagne, pendant trois jours, du lundi 24 octobre au mercredi 26 octobre 2022. Un total de 2 505 entreprises de 66 pays et régions ont participé à l'événement, s'engageant dans plus de 25 000 consultations commerciales en présentiel et en ligne.

Lors de l'événement, NX Germany a présenté son activité de logistique pharmaceutique en Allemagne pour les organismes de recherche sous contrat (CRO) et les organismes de fabrication sous contrat (CMO), tandis que son stand commercial a présenté les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique du groupe Nippon Express, ses sites commerciaux certifiés « Good Distribution Practice (GDP) » et ses services de transport et de stockage conformes à des normes de contrôle de qualité élevées sur plusieurs plages de température adaptées aux processus de distribution. Le stand présentait également des conteneurs à température contrôlée réutilisables, passifs (non motorisés) et écologiques.

Le groupe Nippon Express continuera à développer ses services de logistique pharmaceutique en Europe et à intensifier ses efforts mondiaux dans l'industrie pharmaceutique, positionnée comme une industrie prioritaire dans le plan d'affaires du groupe.

Site Internet de Nippon Express : https://www.nipponexpress.com/

Compte LinkedIn officiel du groupe Nippon Express : https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

