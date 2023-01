Olight prend les devants en créant une lampe de poche en alliage de magnésium





SHENZHEN, Chine, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Animée par la valeur fondamentale de l'innovation et du service orientés vers le client, Olight, une société d'outils d'éclairage éprouvée dans le monde entier, a dévoilé un tout nouveau produit : la Baton 3 Pro Max Magnesium Alloy en couleur Desert Tan, la toute première lampe de poche Olight fabriquée à partir de ce matériau.

Dotée d'un alliage de magnésium, la Baton 3 Pro Max Magnesium Alloy Desert Tan est plus légère et bénéficie d'une grande solidité, offrant une grande résistance aux chocs et des caractéristiques de dissipation de la chaleur. Le lancement de la Baton 3 Pro Max Magnesium Alloy Desert Tan ouvre la voie à une plus grande utilisation de l'alliage de magnésium dans la lampe de poche, qui est très probablement un métal pouvant rivaliser avec l'alliage d'aluminium à l'avenir.

La densité de l'alliage de magnésium est environ 1/4 de celle de l'acier et 2/3 de celle de l'aluminium. C'est le matériau métallique structurel le plus léger et il présente des performances à haute température, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans l'aérospatiale, les appareils mobiles, les bicyclettes et les outils électroniques. Il a également été appelé « le matériau structurel vert du 21e siècle », qui s'inscrit parfaitement dans le cadre du développement durable auquel la communauté mondiale fait appel.

En plus de revendiquer les avantages de l'alliage de magnésium ZK61B, la Baton 3 pro max est une puissante lampe de poche EDC avec une puissance maximale de 2 500 lumens. Elle est également équipée d'un capteur de proximité amélioré qui permet de protéger ses utilisateurs sans être trop sensible ni affecter le faisceau de la lampe. Pour être plus conviviale, la Baton 3 Pro Max adopte un interrupteur latéral agrandi et encastré pour fonctionner, et son indicateur de batterie peut être réveillé par une secousse rapide.

En tant que marque d'outils d'éclairage axée sur l'innovation permanente, Olight s'efforce, dans la mesure de ses moyens, d'introduire de nouveaux matériaux dotés d'excellentes caractéristiques pour renforcer les performances des produits et offrir la meilleure expérience d'éclairage possible. Cette volonté ferme ne se traduit pas seulement par l'utilisation d'un alliage de magnésium cette fois-ci, mais aussi par l'utilisation de la fibre de carbone, du laiton rouge, du zirconium/titanium Damascus, du titane, et autres, autant de matériaux qui sont populaires auprès de leurs fans dans le monde entier. Il n'est pas facile d'introduire de nouveaux matériaux dans une lampe de poche, mais Olight souhaite continuer à aller de l'avant avec des avancées comme celles-ci pour inspirer ses fans dans leur exploration du monde.

Quelles sont les innovations et les matériaux qu'Olight mettra en oeuvre prochainement ? Restez à l'écoute !

À propos de Olight :

Fondée en 2007, Olight se consacre à offrir des produits d'éclairage de haute qualité, notamment des lampes EDC, des lampes d'extérieur, des lampes tactiques, des lampes montées sur rail, des lampes d'ambiance, des lampes frontales et bien plus encore.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1978421/Olight_Baton_3_Pro_Max_Magnesium_Alloy_Desert_Tan.jpg

