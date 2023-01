Montoux a conclu un accord de collaboration stratégique mondial pluriannuel avec AWS





Cette collaboration favorisera la modernisation de la technologie dans le domaine actuariel de l'assurance vie et santé

NEW YORK, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Pour aider les assureurs vie et santé à accélérer leurs initiatives de modernisation stratégique et de transformation numérique, Montoux Inc. (Montoux), fournisseur de technologies d'automatisation actuarielle de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de collaboration stratégique avec Amazon Web Services, Inc. (AWS). Cet accord vise à permettre aux assureurs de tirer facilement parti des capacités améliorées de la plateforme actuarielle de Montoux pour migrer et moderniser leurs charges de travail et flux de travail actuariels sur les services AWS. Dans le cadre de cet accord, Montoux élargira sa plateforme pour y inclure des capacités d'automatisation des flux de travail d'évaluation à la pointe du marché, fournissant aux assureurs vie et santé une technologie native du cloud pour exécuter leurs processus d'évaluation critiques et exigeants en termes de calcul. Montoux s'appuiera sur ses investissements importants dans AWS pour développer et commercialiser sa plateforme d'automatisation actuarielle sur les services AWS.

Cette collaboration apportera les avantages suivants aux assureurs vie et santé :

réduction du temps de conversion et de migration des modèles à partir des systèmes existants, en s'appuyant sur les capacités d'automatisation avancées de Montoux ;

capacité d'exécuter rapidement des modèles actuariels stochastiques et déterministes complexes, avec transparence et contrôle des coûts de calcul ;

augmentation de l'efficacité des équipes actuarielles en supprimant les tâches manuelles et en augmentant le volume des scénarios pouvant être générés ;

économies financières et incitations à soutenir la migration des flux de travail actuariels vers le cloud ;

possibilité de se procurer la solution de Montoux sur AWS Marketplace.

Troy Thompson, actuaire en chef chez Ethos Life, a déclaré au sujet de cette collaboration : « La fonction actuarielle d'aujourd'hui risque d'être davantage une source de coûts qu'une unité stratégique, en grande partie à cause des limites que présentent les anciens logiciels. La nécessité de se moderniser est plus forte que jamais. Le flux de travail d'évaluation natif du cloud conçu par Montoux en collaboration avec AWS a la possibilité d'apporter au secteur les améliorations dont il a tant besoin. »

Geoff Keast, PDG de Montoux, a indiqué au sujet de cette collaboration : « Nos clients nous ont indiqué vouloir une alternative moderne et native du cloud aux anciens systèmes actuariels dont ils dépendent. Nous sommes ravis de faire équipe avec AWS pour répondre à ce besoin réel du marché en associant les services et l'expertise d'AWS aux capacités de la plateforme de Montoux et à sa connaissance du domaine actuariel. »

« AWS s'engage à donner à ses clients l'accès à des solutions qui proposent une flexibilité évolutive, des performances élevées et des coûts réduits, a ajouté Chris Casey, directeur général d'Industry Software & Data Alliances. Nous sommes ravis de collaborer avec Montoux pour aider les grands assureurs vie à devenir plus rentables, à trouver de nouvelles opportunités commerciales et à réduire leurs coûts en optimisant leurs flux de travail actuariels sur AWS. »

