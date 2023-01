Suspension de la négociation par l'OCRCVM - URNM

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Wavefront Technology Solutions Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : WEE Les titres : Oui Motif : Interdiction d'opérations sur valeurs Heure de la suspension (HE) : 7 h 45...

Pour aider les assureurs vie et santé à accélérer leurs initiatives de modernisation stratégique et de transformation numérique, Montoux Inc. (Montoux), fournisseur de technologies d'automatisation actuarielle de premier plan, a annoncé aujourd'hui...