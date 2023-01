Bell et Snap Inc. s'associent pour offrir aux partisans des Raptors de Toronto des expériences de réalité augmentée optimisées par la technologie 5G





Le premier fournisseur au Canada à rassembler les partisans des Raptors de Toronto grâce à la lentille 5G de réalité augmentée ludique dans l'aréna de Snapchat.

grâce à la lentille 5G de réalité augmentée ludique dans l'aréna de Snapchat. Bell et Snap présenteront une nouvelle expérience immersive pour les amateurs lors du match des Raptors de Toronto de ce soir (6 janvier à 19 h 30, HNE).

TORONTO, le 6 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Bell et Snap Inc. Ont annoncé aujourd'hui qu'elles unissent leurs forces pour offrir le meilleur en matière de technologie 5G et de réalité augmentée pour créer une expérience immersive unique pour les partisans des Raptors de Toronto. Ensemble, Bell et Snap déploient la nouvelle génération d'expériences de divertissement en direct et déploieront la toute première expérience de basketball en réalité augmentée multiutilisateur utilisant la technologie 5G sur Snapchat.

Les partisans ayant un appareil 5G présents à la Scotiabank Arena pourront participer à une toute première expérience de réalité augmentée partagée. Ils pourront faire équipe et participer à des compétitions tel qu'en jouant au basketball comme les professionnels en temps réel. Le défi du chronomètre 5G de Bell sur Snapchat tire parti des capacités sans précédent de la technologie 5G en matière de vitesse, de latence et de largeur de bande, permettant à plusieurs milliers de joueurs de se connecter simultanément.

Joignez-vous à l'expérience de la lentille 5G des Raptors de Toronto de Bell sur Snapchat

La lentille de réalité augmentée 5G des Raptors de Toronto de Bell sera proposée pour une durée limitée lors de quatre matchs Welcome Toronto à venir à la Scotiabank Arena.

Les utilisateurs de Snapchat présents auront accès à une expérience exclusive de lentille connectée ludique de type « Pop-a-Shot », tirant parti de la technologie de réalité augmentée de Snapchat. Les participants choisiront une équipe pour laquelle ils joueront en temps réel, en marquant des paniers simultanément pour contribuer à un score collectif. L'équipe qui obtient le meilleur score gagne.

Les matchs Welcome Toronto braquent les projecteurs sur les voix et les talents locaux, mettant en vedette un créateur différent lors de chaque match. Ce soir (6 janvier), les créateurs et les partisans pourront faire l'expérience de la lentille pour la première fois en regardant les Raptors de Toronto affronter les Knicks de New York. Les matchs suivants sont : le 21 janvier contre les Celtics de Boston, le 10 février contre les Jazz de l'Utah et le 18 mars contre les Timberwolves du Minnesota.

Les utilisateurs de la technologie 5G qui assisteront à un de ces matchs pourront participer à cette expérience en ouvrant la lentille de réalité augmentée du chronomètre 5G de Bell sur Snapchat ou en numérisant le Snapcode présenté sur l'écran géant. Ceux qui ne possèdent pas d'appareil 5G pourront tout de même s'amuser avec une version solo de la lentille sur le réseau 4G ou LTE.

L'annonce d'aujourd'hui représente la plus récente innovation qui tire parti de la technologie 5G de Bell. Elle fait suite au lancement de la Vision 5G RDS/TSN 5G View , une autre expérience immersive unique dont les partisans des Raptors peuvent profiter. Bell collabore constamment avec des partenaires comme Snap afin d'utiliser les capacités supérieures du réseau 5G de l'entreprise pour offrir une grande variété d'expériences numériques supérieures.

« Nous sommes ravis de nous associer à Snap pour pouvoir allier le leadership de Bell en matière de réseau 5G à l'expertise d'un chef de file mondial de la réalité augmentée. Grâce à la puissance de la 5G, Snap peut offrir aux utilisateurs de Snapchat de nouvelles expériences totalement immersives, en commençant par des événements sportifs en direct. Ce n'est qu'un autre exemple de notre engagement envers les Canadiens et de la façon dont nous offrons la plus récente technologie et la meilleure expérience possible. »

- Claire Gillies, vice-présidente exécutive, marketing et présidente, marché consommateur, Bell

« Nous sommes fiers de collaborer avec Bell pour présenter les capacités sans précédent que la réalité augmentée et la technologie 5G peuvent offrir aux consommateurs de tout le pays. Nous savons que le sport rassemble les gens et que la connectivité, tant à la maison que dans les gradins, fait partie intégrante de l'expérience globale des partisans. Nous sommes donc impatients de trouver ensemble d'autres façons de tirer parti de la réalité augmentée. »

- Anne Laurenson, directrice principale des partenariats mondiaux avec les télécommunicateurs, Snap Inc.

« Il y a une communauté très engagée qui regarde et parle de sports sur Snapchat et, avec plus de six milliards de lectures sur nos lentilles de réalité augmentée par jour, nous observons une hausse de la demande pour des expériences plus immersives pour compléter et rehausser la partie se déroulant dans le monde réel. Nous sommes ravis de pouvoir unir nos efforts à ceux de Bell pour rapprocher notre communauté Snapchat canadienne de l'action et permettre aux partisans des Raptors présents à la Scotiabank Arena de participer aux matchs de manière inédite. »

- Matt McGowan, directeur général, Canada, Snap Inc.

Bell et Snap Inc. ont conclu un partenariat d'innovation qui tire parti du meilleur de la technologie 5G et de la réalité augmentée pour créer une expérience immersive unique destinée aux partisans des Raptors de Toronto .

. Bell est la première entreprise de télécommunications canadienne à tirer parti du réseau 5G pour soutenir de cette manière la technologie de réalité augmentée de Snap, la meilleure de sa catégorie.

Bell et Snap présentent la toute première expérience de basketball en réalité augmentée multiutilisateur utilisant la technologie 5G sur Snapchat. Les partisans des Raptors de Toronto présents à la Scotiabank Arena peuvent marquer des paniers ensemble en temps réel pendant toute la durée du match.

présents à la Scotiabank Arena peuvent marquer des paniers ensemble en temps réel pendant toute la durée du match. Les joueurs devront avoir accès à un appareil 5G et utiliser leur forfait pour accéder à l'expérience de la lentille. Des frais de données peuvent s'appliquer en fonction du forfait du joueur.

À propos de Bell



Bell est la plus grande entreprise de communications au Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, de médias Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

À propos de Snap Inc.

Snap est une entreprise technologique. Nous sommes persuadés que la caméra offre une opportunité d'améliorer la façon dont les gens vivent et communiquent. Snap contribue au progrès humain en permettant aux gens de s'exprimer, de vivre le moment présent, de découvrir le monde et de s'amuser ensemble. Les trois principaux produits de l'entreprise sont Snapchat (une application de messagerie visuelle qui enrichit les relations avec les amis, la famille et le monde), Lens Studio (une plateforme de réalité augmentée qui alimente la réalité augmentée sur Snapchat et d'autres services) et Spectacles (des lunettes de réalité augmentée). Veuillez visiter snap.com pour obtenir plus de détails.

