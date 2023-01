Les principales tendances en matière de bien-être en 2023 selon iHerb





Le Dr Michael Murray présente les tendances les plus prometteuses en matière de bien-être pour 2023 sur le blog populaire d'iHerb

PASADENA, Californie, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- iHerb, première plateforme de commerce électronique dédiée aux vitamines, minéraux et compléments alimentaires, a fait appel au Dr Michael Murray, l'une des principales autorités en matière de compléments alimentaires et de produits naturels, pour partager ses idées sur les principales tendances en matière de santé et de bien-être qui devraient gagner en popularité en 2023. L'intégralité des prévisions en matière de bien-être est disponible sur le blog d'iHerb , le guide incontournable qui propose les conseils de contributeurs qualifiés sur les nouveautés en matière de bien-être.

Tendance no 1 : Évolution de l'intérêt des consommateurs pour la santé et le bien-être

La santé immunitaire est au centre des préoccupations depuis le début de la pandémie de COVID-19, mais des enquêtes récentes indiquent que d'autres priorités sont également en hausse. Dans une enquête menée auprès de plus de 5 000 consommateurs de sept pays, les principales préoccupations étaient la qualité du sommeil et le stress, ainsi que la santé et le fonctionnement du cerveau. Dans son article publié sur le blog, vous trouverez les recommandations du Dr Murray concernant les meilleurs compléments alimentaires pour répondre à chacun de ces problèmes de santé.

Tendance no 2 : De plus en plus de personnes souhaitent découvrir le bienfait des protéines

Les données du marché montrent que le segment des protéines en poudre et des acides aminés est celui qui connaît la plus forte croissance dans la catégorie des compléments alimentaires. Cette croissance n'est pas due uniquement au nombre croissant de sportifs et de culturistes, mais aussi aux consommateurs qui achètent des produits protéinés à base de collagène pour favoriser la santé et la beauté de la peau de l'intérieur. Le Dr Murray fait remarquer que le collagène est le choix de protéines qui connaît la plus forte croissance, les consommateurs achetant également de plus en plus de protéines végétales (pois, chanvre, citrouille, soja, riz, etc.) et de poudres de protéines de lactosérum, de caséine et d'oeuf.

Tendance no 3 : Les compléments alimentaires autres que les pilules vont gagner en popularité

Les pilules et les gélules traditionnelles continueront d'être un choix de premier plan, mais les consommateurs se tournent aussi de plus en plus vers des alternatives sans pilule. Selon le Nutrition Business Journal, en 2021, plus de 60 % des achats de compléments alimentaires étaient sous des formes autres que les pilules, comme les bonbons gélifiés, les produits à mâcher, les poudres et les comprimés, dépassant pour la première fois les ventes de pilules. Dans son article, le Dr Murray explique pourquoi les compléments gélifiés, en particulier, sont à la tête de cette croissance, et comment nous pouvons nous attendre à ce qu'ils continuent à augmenter, la tendance la plus significative étant la croissance des gélifiés végétaux en particulier.

Tendance no 4 : Les produits à base de champignons sont en plein essor

Le marché mondial des champignons de Paris est estimé à plus de 25 milliards de dollars et devrait croître de plus de 10 % par an au cours des huit prochaines années. Cette croissance représente l'augmentation significative de la popularité des champignons actifs, à la fois comme aliments et comme compléments alimentaires, en raison de leurs nombreux avantages pour la santé. Le Dr Murray prévoit que le chaga, le cordyceps et la queue de dinde gagneront en popularité, en plus des bien connus shiitake et reishi, et en expliquera les raisons dans ses prévisions de tendances.

Tendance no 5 : Les produits d'hydratation durables gagnent du terrain

Une autre tendance émergente que le Dr Murray relève est l'augmentation de la popularité des mélanges effervescents d'électrolytes utilisés pour améliorer l'eau et promouvoir l'hydratation, qu'il cite dans le blog comme l'un des types de compléments alimentaires à la croissance la plus rapide. Ces produits d'hydratation sont disponibles à la fois sous forme de comprimés et de mélanges de boissons en poudre, et constituent une alternative aux boissons d'hydratation électrolytiques prêtes à boire dans des bouteilles en plastique à usage unique. Les athlètes ont toujours utilisé les boissons et les suppléments d'électrolytes pour aider à la récupération, et les consommateurs les utilisent maintenant également pour obtenir des ingrédients fonctionnels en toute transparence.

Vous trouverez d'autres conseils en matière de vie saine de la part de l'équipe de contributeurs experts en santé d'iHerb sur www.iherb.com/blog . Lancé en 2017, le blog d'iHerb compte plus de 1 500 articles rédigés par plus de 100 contributeurs accrédités, qu'il s'agisse de médecins, d'infirmiers, de dermatologues, de diététiciens, de spécialistes certifiés en musculation et conditionnement physique, et bien d'autres. Traduit professionnellement en 14 langues et ayant attiré plus de 10 millions de visiteurs en 2022, le blog d'iHerb est une excellente ressource pour tout ce qui concerne la santé et le bien-être.

