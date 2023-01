Tendances iHerb en matière de mieux-être en 2023





Le docteur en naturopathie Michael Murray prévoit que les tendances du mieux-être en 2023 augmenteront sur le blogue très prisé d'iHerb

PASADENA, Californie, le 6 janv. 2023 /CNW/ - iHerb, la plus grande plateforme de commerce électronique, consacrée aux vitamines, aux minéraux et aux suppléments, a fait appel au docteur en naturopathie Michael Murray, l'une des principales autorités en matière de suppléments alimentaires et de produits naturels, pour partager ses idées sur les principales tendances en matière de santé et de mieux-être qui devraient accroître leur popularité en 2023. On peut retrouver l'intégralité de la prévision sur le mieux-être sur le blogue d'iHerb , le guide de référence qui présente des conseils de contributeurs accrédités sur les nouveautés et sur les marches à suivre pour adopter un mode de vie sain.

Tendance no 1 Changement de point de vue sur la santé et le mieux-être des consommateurs

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la santé du système immunitaire s'est trouvée au coeur des préoccupations, mais des sondages récents indiquent que d'autres priorités sont désormais mises de l'avant. Dans un sondage mené auprès de plus de 5 000 consommateurs de sept pays, les principales préoccupations étaient la qualité du sommeil et le stress, ainsi que la santé et le fonctionnement du cerveau. Dans le billet de blogue, vous trouverez les recommandations du Dr Murray quant aux suppléments les plus importants pour chacun de ces problèmes de santé.

Tendance no 2 De plus en plus de gens découvrent la puissance des protéines

Les données sur le marché montrent que le segment des protéines en poudre et des acides aminés est le secteur qui connaît la croissance la plus rapide dans la catégorie des suppléments. Ce n'est pas seulement le nombre croissant de sportifs et de culturistes qui alimente cette croissance, mais aussi les consommateurs qui achètent des produits à base de protéines de collagène pour aider à favoriser la santé et la beauté de la peau de l'intérieur. Le Dr Murray fait remarquer que le collagène est le type de protéine le plus prisé des clients et qui présente le plus haut taux de croissance. Les consommateurs achètent également de plus en plus de protéines végétaliennes (de pois, chanvre, citrouille, soya, riz, etc.) et de lactosérum, de caséine et de poudre de protéines d'oeufs.

Tendance no 3 Les types de suppléments qui ne sont pas sous forme de comprimés gagneront en popularité

Les comprimés et les gélules traditionnels continueront d'être un choix de premier plan, mais les consommateurs se tournent de plus en plus vers des options de rechange qui ne sont pas de ce type. Selon le Nutrition Business Journal, en 2021, plus de 60 % des achats de suppléments alimentaires étaient de types autres que les pilules, comme les pastilles en gelées, les gélifiés, les poudres et les cachets, dépassant pour la première fois les ventes de comprimés. Dans l'article, le Dr Murray explique pourquoi les suppléments en gélifiés, en particulier, sont en tête de cette croissance, et comment nous pouvons nous attendre à ce qu'ils continuent d'augmenter. La tendance la plus importante est en particulier la croissance du segment des suppléments végétaliens en gélifiés.

Tendance no 4 Les produits à base de champignons sont en plein essor

Le marché mondial des champignons pour la diététique est estimé à plus de 25 milliards de dollars et devrait croître de plus de 10 % par année au cours des huit prochaines années. Cette croissance représente l'augmentation importante de la popularité des champignons fonctionnels en tant qu'aliments et suppléments alimentaires en raison de leurs nombreux bienfaits pour la santé. Le Dr Murray prévoit que le Chaga, le cordyceps et le tramète versicolore connaîtront une hausse de popularité, en plus du shiitake et du reishi bien connus, et en explique le pourquoi dans ses prévisions de tendance.

Tendance no 5 Les produits durables d'hydratation gagnent du terrain

Le Dr Murray note une autre tendance émergente, soit l'augmentation de la popularité des mélanges d'électrolytes effervescents utilisés pour agrémenter l'eau et favoriser l'hydratation, qu'il cite dans le blogue comme étant l'un des types de suppléments alimentaires dont la croissance est la plus rapide. Ces produits d'hydratation sont disponibles à la fois sous forme de comprimés et de mélanges pour boissons en poudre et se présentent comme une option de rechange aux boissons énergétiques prêtes à boire dans des bouteilles de plastique à usage unique inutiles. Autrefois, les athlètes utilisaient des boissons énergétiques et des suppléments pour récupérer, et les consommateurs les utilisent maintenant aussi pour facilement bénéficier des ingrédients fonctionnels qu'ils offrent.

