Forte de sa réputation, ZOVOO s'engage dans un avenir meilleur

Pour ZOVOO, le leader de l'innovation dans le secteur des e-cigarettes jetables, 2022 a été une année marquée par une formidable percée. Fidèle à son esprit d'innovation continue et d'excellence, ZOVOO a remporté 12 Vape Awards en l'espace d'un an.

Durant toute l'année, ZOVOO a obtenu des récompenses pour ses produits certifiés par l'industrie, notamment le prix VAPOUROUND du meilleur nouvel entrant et du sponsor d'or officiel, le prix VAPEHK de la meilleure marque de produits jetables, le prix ECIGCLICK du meilleur produit jetable pour vapoteuse, et un certain nombre de ses produits jetables DRAGBAR de la série star ont reçu des éloges à l'unanimité des médias spécialisés.

Des innovations technologiques qui apportent des changements significatifs aux fumeurs.

La société mère de ZOVOO, ICCPP, met l'accent sur la R&D indépendante, avec 4 instituts de recherche majeurs, 6 bases de fabrication et de traitement, et un laboratoire Everest établi en conformité avec les normes CNAS.

En 2022, ZOVOO a lancé l'édition spéciale Gene Tree et le premier produit jetable à noyau céramique ultra-fin, DRAGBAR Z700 GT, qui ont conduit à des changements technologiques dans l'industrie et à une énorme amélioration de l'expérience utilisateur.

Cependant, ce n'est que le début des efforts de ZOVOO pour faire avancer la technologie de la vaporisation. ZOVOO prévoit d'augmenter ses investissements dans la R&D en 2023, d'apporter des changements plus significatifs pour les fumeurs grâce à l'innovation technologique, et d'apporter des produits et services de meilleure qualité sur le marché.

Une gamme de produits diversifiée, créant une nouvelle écologie du vapotage complet

Avec un concept avant-gardiste et une gamme de produits diversifiée, ZOVOO crée des produits professionnels qui répondent aux besoins des fumeurs de manière multidimensionnelle, offrant aux utilisateurs une expérience de vapotage complète.

En 2022, les produits de ZOVOO ont également reçu 8 récompenses dans diverses catégories de médias spécialisés dans le vapotage. Les DRAGBAR B5000, R6000, F8000 et DRAGBAR Z700 GT ont été récompensés comme les meilleures vapes jetables par VAPING360, VERSED VAPER, VAPEHK, VAPING VIBE, etc.

D'autres, comme le DRAGBAR 600S, sont également apparus sur des supports médiatiques importants et ont bénéficié d'une grande popularité auprès des fumeurs. En outre, la DRAGBAR B5000 a reçu des notes quasi parfaites dans un certain nombre d'avis, et de nombreux médias spécialisés dans la e-cigarette ont déclaré qu'il s'agissait de l'un des meilleurs produits jetables disponibles aujourd'hui.

Fondée en 2020, ZOVOO a toujours suivi le principe de la marque "centrée sur l'utilisateur". Nous continuerons à avancer avec confiance, à créer la meilleure expérience utilisateur avec la meilleure technologie, et à rechercher un meilleur avenir pour l'industrie du vapotage !

