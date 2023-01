Biocytogen lance la souris RenNano®, une plateforme d'anticorps à chaîne lourde entièrement humaine pour accélérer la découverte de médicaments à base de nanocorps





Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (« Biocytogen », HKEX : 02315) a officiellement lancé sa plateforme d'anticorps à chaîne lourde entièrement humaine, RenNano®. RenNano® est le troisième membre de la famille RenMicetm, et rejoint RenMabtm et RenLite®. Ensemble, les trois plateformes RenMicetm de Biocytogen permettent de rationaliser la découverte et le développement d'anticorps monoclonaux entièrement humains, d'anticorps bispécifiques/multispécifiques et d'anticorps à domaine unique (les sdAbs, ou nanocorps).

Alors que les humains et les souris produisent des anticorps qui nécessitent un appariement des chaînes lourdes et légères pour être fonctionnels, les chameaux et les requins produisent des anticorps à chaîne lourde uniquement (HcAb), ce qui signifie que leurs domaines variables (VHH ou sdAb) peuvent fonctionner sans appariement avec la chaîne légère. De par leur taille nanométrique et leur faible poids moléculaire, les sdAb ont une perméabilité supérieure et peuvent donc traverser la barrière hémato-encéphalique et infiltrer les tissus des tumeurs solides. En outre, la région CDR3, plus longue, permet aux SdAbs de détecter les épitopes des RCPG qui sont sinon masqués, et d'autres cibles difficiles. Comme les sdAbs ont une structure simple, ils constituent des éléments de base parfaits pour assembler des anticorps bispécifiques/multispécifiques et des thérapies cellulaires CAR.

Puisque les nanocorps offrent des avantages uniques, les animaux qui produisent naturellement des HcAbs, comme les chameaux, sont difficiles à utiliser à grande échelle pour la préparation d'anticorps monoclonaux, car ils sont de grande taille, ont un long cycle de reproduction et génèrent peu de descendants. Parallèlement, l'humanisation est nécessaire pour transformer les séquences d'anticorps de camélidés en médicaments, ce qui augmente encore la complexité et le temps de développement des médicaments.

Pour surmonter ces difficultés, Biocytogen a mis au point la souris RenNano® en modifiant la région constante du modèle RenMabtm entièrement humain pour permettre la production de HcAbs. Par rapport à d'autres plateformes de HcAbs existantes, le remplacement in situ des gènes de la souris par les gènes variables complets de la chaîne lourde humaine fait de la souris RenNano® l'une des plateformes d'anticorps entièrement humains les plus complètes au monde. Les séquences SdAb générées à partir des souris RenNano® présentent la plus grande diversité possible et ne demandent pas d'humanisation des anticorps, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent et de réduire le risque d'échec lors des étapes ultérieures du développement du médicament. En outre, par rapport aux camélidés ou à d'autres espèces naturelles productrices de HcAbs, les souris sont plus faciles à élever et à immuniser. L'immunisation des souris RenNano® peut générer des anticorps monoclonaux avec diverses séquences CDR3 qui reconnaissent plusieurs épitopes. Ces HcAbs peuvent reconnaître des antigènes avec une affinité de l'ordre du nM, indépendamment des chaînes légères. En outre, les anticorps dérivés de souris RenNano ® sont capables d'exercer des fonctions biologiques à la fois in vitro et in vivo. Ils sont hautement hydrophiles et présentent des caractéristiques de développement favorables.

Le développement fructueux de la plateforme RenNano® élargit les capacités de Biocytogen en matière de découverte d'anticorps et les applications de notre bibliothèque d'anticorps. Nous créons des partenariats internationaux pour réaliser le plein potentiel de nos plateformes RenMicetm et dériver des anticorps afin de générer de nouvelles thérapeutiques.

À propos de RenMice

RenMicetm, c'est-à-dire, les souris RenMabtm, RenLite® et RenNano®, dont les droits de propriété intellectuelle sont exclusifs, ont été développées par Biocytogen pendant 5 ans en utilisant une technologie d'ingénierie chromosomique précise et sans limite de taille (SUPCE). RenMicetm est l'une des trois meilleures souris à anticorps entièrement humains produites par la technologie de remplacement in situ dans le monde. Tous les membres RenMicetm contiennent des loci VDJ à chaîne lourde humaine complète remplacés in situ. Concernant les chaînes légères ? des anticorps, la souris RenMabtm contient des loci VJ humains complets remplacés in situ et la souris RenLite® contient un seul locus VJ humain remplacé in situ. La souris RenNano® a modifié les régions constantes des chaînes lourdes pour générer des anticorps fonctionnels à chaîne lourde uniquement (HcAbs).

RenMicetm peut générer une réponse immunitaire robuste et produire des anticorps entièrement humains d'une grande diversité, spécificité, affinité et possibilité de dosage. En utilisant RenMicetm, Biocytogen a élaboré 6 plateformes de découverte d'anticorps entièrement humains, couvrant différents types de cibles et de modalités, tels que l'anticorps monoclonal (RenMabtm), l'anticorps bispécifique et l'ADC bispécifique. (RenLite®), le nanocorps (RenNano®), un anticorps TCR mimétique pour les cibles intracellulaires (HLA/RenMice, RenMicetm humanisé), et une plateforme d'anticorps contre les GPCR et autres cibles difficiles (invalidations de RenMicetm).

RenMicetm a été reconnu par les plus grandes entreprises biopharmaceutiques du monde entier, notamment Merck KGaA, Xencor, BeiGene et Innovent.

À propos de Biocytogen :

Biocytogen (HKEX : 02315) est une entreprise de biotechnologie mondiale qui encourage la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. À l'aide de ses plateformes de souris exclusives RenMabtm/RenLite®/RenNano® pour le développement d'anticorps monoclonaux entièrement humains, d'anticorps bispécifiques/multispécifiques et de nanocorps, Biocytogen a intégré ses plateformes de criblage in vivo de l'efficacité des médicaments et sa solide expertise en matière de développement clinique afin de rationaliser l'ensemble du processus de développement de médicaments. Biocytogen entreprend un projet de grande envergure destiné à développer les anticorps les plus performants et/ou les meilleurs de leur catégorie pour plus de 1 000 cibles, connu sous le nom de Project Integrum. Ce projet a donné lieu à 28 accords de codéveloppement de médicaments et à 16 contrats de licence RenMicetm avec des entreprises du monde entier, dont plusieurs partenariats avec des multinationales pharmaceutiques (MNC). Le pipeline de Biocytogen comprend 12 produits principaux, dont deux sont actuellement en Phase II d'essais cliniques multirégionaux et deux autres, en Phase I. Basée à Pékin, Biocytogen possède des succursales à Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston (États-Unis) et Heidelberg (Allemagne). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://en.biocytogen.com.cn.

