LG Display dévoile des écrans et solutions automobiles de nouvelle génération au CES 2023





SÉOUL, Corée du Sud, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- LG Display a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera des écrans et des solutions automobiles de pointe au CES 2023. La société renforcera sa position de leader et se concentrera davantage sur le secteur automobile, un solide moteur de croissance d'avenir et un contributeur déterminant à ses activités order-to-order.

LG Display présentera des écrans automobiles de pointe tels que l'écran P-OLED et l'écran LCD LTPS, ainsi qu'un concept-car autonome équipé de divers écrans automobiles futuristes, notamment le tout premier panneau automobile OLED 18 po du secteur.

L'écran automobile P-OLED de LG Display s'appuie sur la technologie OLED Tandem, une OLED à double couche qui bénéficie de deux couches électroluminescentes organiques offrant une meilleure luminosité et une meilleure durabilité qu'une OLED monocouche. L'OLED Tandem de deuxième génération permettra d'améliorer la luminosité et la durabilité tout en réduisant la consommation d'énergie d'environ 40 % par rapport à la première génération.

En combinant l'OLED Tandem et un substrat en plastique, le P-OLED de LG Display affiche une consommation d'énergie moindre et un poids réduit. Lorsque cette technologie sera appliquée aux véhicules électriques, elle améliorera grandement leur efficacité énergétique.

LG Display présentera son nouvel écran Advanced Thin OLED (ATO), qui affiche un design épuré avec une épaisseur réduite de 20 % par rapport aux écrans OLED traditionnels ainsi qu'une qualité d'image exceptionnelle s'appuyant sur la même technologie OLED Tandem que ses écrans P-OLED.

L'écran LCD de 57 po de LG Display, le plus grand écran LCD automobile au monde, maximise les expériences de conduite en couvrant l'intégralité du tableau de bord du montant gauche au montant droit. Très innovant, le LCD Cluster 3D sans lunettes de 12,3 po donne au conducteur des informations en temps réel sur la route sous forme d'images 3D en suivant les yeux des conducteurs. LG Display dévoilera également le mode de confidentialité commutable, conçu pour aider les conducteurs à regarder droit devant eux sans être distraits par la vision latérale de l'écran passager en contrôlant les angles de vision.

Un concept-car autonome équipé d'écrans de nouvelle génération, notamment du panneau OLED automobile coulissant de 18 po sera présenté.

LG Display commercialisera des produits qui ont vocation à devenir leader du marché de l'automobile haut de gamme. Alors que l'entreprise lance la commercialisation de sa gamme de P-OLED de 30 po cette année, elle vise maintenant à étendre la gamme aux 50 po.

« Nous continuerons à renforcer la compétitivité de notre activité Order-to-Order grâce à un contrôle de qualité et des capacités d'approvisionnement stables, s'appuyant sur nos technologies inégalées, en particulier nos technologies P-OLED et LCD LTPS », a déclaré Byeong-koo Kim, vice-président sénior et responsable du groupe Auto Business chez LG Display.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1978401/Photo_1__LG_Display_s_Slidable_Automotive_OLED.jpg

Communiqué envoyé le 5 janvier 2023 à 20:03 et diffusé par :