Quectel élargit son portefeuille d'antennes combinées 5G et GNSS pour faire progresser les services de couverture et de localisation dans les domaines du transport intelligent, de la télématique et des communications critiques.





Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions d'IdO, a mis sur le marché trois nouvelles antennes combo pour aider les concepteurs et développeurs de solutions d'IdO à optimiser les performances des appareils.

YEMN016AA - une antenne 5-en-1 à profil très bas, 5G et GNSS à montage à vis

YEMN017AA - une antenne rondelle 5-en-1 qui offre de multiples options de montage

YEMA013AA - antenne combinée rectangulaire plate à montage adhésif 9-en-1.

Chaque nouvelle antenne combinée a été conçue pour offrir un choix et des performances maximisés pour les déploiements IdO, afin que les clients puissent s'assurer que leurs appareils peuvent accéder à la connectivité dont ils ont besoin à travers une variété de technologies sans fil.

« Nous sommes ravis de lancer les Quectel YEMN016AA, YEMN017AA et la YEMA013AA pour apporter de nouvelles fonctionnalités et performances dans le marché des antennes combinées », a déclaré Colin Newman, directeur du développement commercial des antennes, Quectel Wireless Solutions. « Pour accélérer le temps de mise sur le marché et simplifier la conception des produits, les entreprises ont besoin de boîtiers d'antennes de montage performants, faciles et polyvalents qui offrent un choix maximal en termes d'accès à la connectivité et de flexibilité de conception. Ces nouveaux produits offrent cela avec les avantages supplémentaires d'être soutenus par le support inégalé de Quectel en matière de conception, de personnalisation, de test et de fabrication ».

Le boîtier d'antenne à profil bas à montage à vis YEMN016AA 5G mesure 204 x 86,6 x 31 mm, ce qui le rend idéal pour les situations de contrainte d'espace dans lesquelles une antenne à profil bas est nécessaire. L'antenne combinée a été optimisée pour les réseaux 5G et 4G avec 4 x 4 5G/4 MIMO et GNSS L1 et L5, offrant des capacités cellulaires et satellitaires de haute performance.

L'antenne 5G/4G à bande ultra-large offre une large couverture de 600 à 6000 MHz et est rétrocompatible pour prendre en charge les réseaux 3G et 2G à Cat-M et NB-IoT. L'antenne est conçue pour fonctionner avec différentes tailles de plan GND ou en espace libre pour faciliter l'intégration avec des options de connexion de 300 à 5000 mm, terminées par des connecteurs SMA.

Cette antenne omnidirectionnelle à vis est facile à installer et offre une durabilité maximale grâce à son boîtier KIBILAC® ASA IP69 qui offre une protection contre les chocs IK09. L'antenne est compatible avec les modules de la série RM520x de Quectel. Quectel fournit également un support complet pour la conception d'antennes, comme la simulation, les tests et la fabrication de solutions d'antennes personnalisées pour répondre aux besoins d'applications spécifiques des clients.

La Quectel YEMN017AA a été conçue pour offrir des performances supérieures et peut être largement utilisée pour les applications sans fil. L'antenne combinée 5-en-1 comprend des fonctions incluant deux antennes cellulaires LMH, deux MH et une antenne GNSS L1/L5, ce qui lui permet d'offrir de hautes performances, une excellente efficacité et une grande flexibilité. L'antenne YEMN017AA peut être fixée par vis, en surface ou sur un poteau pour offrir le plus grand nombre d'options de déploiement. Comme la YEMN016AA, la YEMN017AA offre également un boîtier KIBILAC® ASA IP69, également avec une protection contre les chocs IK09, et est soutenue par la gamme complète de services d'antenne de Quectel.

Les Quectel YEMN016AA et la YEMN017AA sont toutes deux utilisées pour des applications dans les transports intelligents, comme la conduite autonome ; pour la sécurité intelligente, dans les caméras avec capteurs de mouvements ; dans le secteur industriel, pour la télématique des équipements lourds et pour les premiers intervenants.

La Quectel YEMA013AA est une antenne 5G à montage adhésif qui est optimisée pour les réseaux 5G et 4G. Elle offre des antennes 8x8 5G/4G MIMO et GNSS L1 et L5 dans un facteur de forme compact de 264,6 x 157,6 x 30,5 mm. L'antenne est utilisée pour les applications de transport de passagers dans les secteurs du bus, du rail et du transport aérien ; dans le secteur automobile, pour le suivi et la télématique des équipements lourds et des véhicules ; dans la surveillance à distance des actifs et des pipelines, ainsi que pour les services de premiers secours et d'urgence. La YEMA013AA est particulièrement bien adaptée aux clients qui utilisent des routeurs industriels et prend en charge une large gamme d'applications dans l'IdO ou le M2M et des cas d'utilisation impliquant la vidéo HD sur LTE.

Pour plus d'informations sur la gamme d'antennes Quectel, consultez notre site web : https://www.quectel.com/services/antenna

Pour plus d'informations sur Quectel au CES, rendez-vous sur : https://www.quectel.com/events/ces-2023-las-vegas

