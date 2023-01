LES TÉLÉVISEURS DE LG ÉLÈVENT LA BARRE EN OFFRANT UNE VASTE SÉLECTION DE SERVICES CONÇUS POUR LES JOUEURS, LE TOUT EN UN SEUL ENDROIT





Les plus récents téléviseurs de LG sont dotés de Luna, GeForce NOW à 4K pour des expériences de jeu en nuage plus convaincantes et complètes, en plus des modèles 2020 maintenant compatibles avec la diffusion en continu.

LAS VEGAS, le 5 janv. 2023 /CNW/ - LG Electronics (LG) démontre son profond engagement à offrir une expérience de jeux vidéo sur téléviseur haut de gamme plus conviviale que jamais en présentant ses plus récents téléviseurs au CES 2023, qui sont dotés de la nouvelle interface utilisateur du webOS, qui compte un centre de jeu dédié, le service de jeu infonuagique Amazon Luna et un affichage de jeu fluide à 4K, en diffusion en continu à 60 FPS par l'entremise de NVIDIA GeForce NOW.

Les populaires services de jeux en nuage, auxquels il est désormais possible d'accéder facilement à partir de la carte de jeu de LG sur webOS 2023 par simple commande vocale*, offrent aux joueurs passionnés et occasionnels de nombreux jeux offerts par des partenaires de premier ordre, tels que NVIDIA, Blacknut, Utomik et maintenant Luna et Boosteroid, sans requérir de téléchargement ni de matériel supplémentaire. Les téléviseurs OLED primés de LG offrent aux joueurs une expérience de jeu des plus fluides grâce à une qualité d'image supérieure, à un temps de réponse ultra rapide de 0,1 milliseconde et à un retard d'affichage extrêmement faible, ainsi qu'une expérience de jeu plus adaptée grâce à diverses fonctions de personnalisation, notamment l'optimiseur de jeu et les paramètres d'image ajustés au genre.

Déjà offert en pleine HD sur les téléviseurs 2021 et 2022 de LG dotés de webOS 6.0 ou plus, GeForce NOW fonctionne désormais en diffusion en continu sur les modèles 2020, et commencera à être compatible avec l'affiche en 4K sur certains modèles plus tard dans l'année. Les propriétaires de téléviseurs de LG seront parmi les premiers à pouvoir diffuser sur grand écran des jeux 4K très immersifs d'une fluidité impressionnante à 60 FPS, avec une simple manette compatible.

GeForce NOW est le service ouvert de jeux en nuage de NVIDIA qui exploite l'écosystème florissant des jeux sur ordinateur en diffusant en continu les performances de NVIDIA GeForce RTX. Les amateurs peuvent jouer à leurs jeux sur ordinateur préférés déjà achetés dans les boutiques numériques les plus populaires, y compris bon nombre des jeux gratuits les plus appréciés, comme Fortnite, Apex Legends et Destiny 2, avec et contre des millions d'autres joueurs. Les membres de GeForce Now Ultimate pourront profiter de la diffusion en continu en résolution 4K à 60 FPS sur les téléviseurs de LG pris en charge, avec une latence ultrafaible qui rivalise avec de nombreuses expériences de jeu locales.

Accessible depuis la carte de jeu de LG aux États-Unis, Amazon Luna rejoint d'autres services de jeux en nuage sur l'écran d'accueil du webOS des plus récents téléviseurs de LG. L'abonnement à Luna permet d'accéder à des jeux pour tous, qu'il s'agisse de titres de premier ordre, de jeux à défilement horizontal rétro, de jeux familiaux ou autres, y compris des titres tels que Assassin's Creed Valhalla, Everspace et Team Sonic Racing, tandis que la chaîne Prime Gaming permet aux abonnés d'Amazon Prime d'accéder à divers titres exclusifs gratuits chaque mois.

Les téléviseurs OLED de LG parfaits pour le jeu seront présentés lors du CES 2023, du 5 au 8 janvier, au kiosque de l'entreprise (no 15501, Centre des congrès de Las Vegas). Restez au courant de toutes les annonces de LG au CES en suivant le mot-clic #LGCES2023 sur les médias sociaux.

* La fonctionnalité de commande vocale varie selon le fournisseur de contenu et sera offerte d'ici le milieu de l'année.

