SPIE, société internationale spécialisée dans l'optique et la photonique, présente ses Sociétaires pour 2023





Cette année, SPIE, la société internationale d'optique et de photonique, accueillera 83 membres en tant que nouveaux Sociétaires ("Fellows") de l'organisation. Ces nouveaux membres se joindront à leurs homologues et se verront récompensés pour leurs réalisations techniques, ainsi que pour les services qu'ils ont rendus à la communauté de l'optique et de la photonique et à SPIE.

Les Sociétaires sont des membres de la Société ayant apporté des contributions scientifiques et techniques significatives dans les domaines pluridisciplinaires de l'optique, de la photonique et de l'imagerie. Depuis sa création en 1955, plus de 1 700 membres de SPIE ont été nommés au rang de Sociétaires.

Les personnalités intronisées cette année sont originaires du monde entier et représentent un large groupe de pays, dont l'Allemagne, l'Australie, la Belgique, la Chine, les États-Unis, la France, l'Inde, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse. Pour la première fois dans l'histoire de la Société, les nouveaux Sociétaires sont issus à 35% du secteur industriel, avec notamment le PDG d'Edmund Optics, Samuel Sadoulet. Le groupe de Sociétaires de 2023 inclut également une forte proportion de femmes, dont Cather Simpson et Frédérique Vanholsbeeck de l'Université d'Auckland, et Makenzie Lystrup ainsi que Jeanette Domber de Ball Aerospace.

"Non seulement reconnus pour leurs réalisations techniques et leurs contributions à la Société, les Sociétaires de SPIE incarnent notre communauté internationale et diversifiée", souligne Michelle Stock, présidente du SPIE Fellows Committee et directrice du développement commercial et des ventes de TracInnovations. "Je me réjouis tout particulièrement d'accueillir cette année autant de nouveaux Sociétaires issus comme moi de l'industrie, ainsi que leurs collègues des secteurs universitaire et public. J'ai eu le plaisir cette année de travailler avec le Fellows Committee pour honorer les nouveaux Sociétaires de SPIE et mettre en avant leurs réussites professionnelles. En tant que Société, nous célébrons nos 83 nouveaux lauréats, leurs recherches innovantes et leurs technologies révolutionnaires dans le domaine de l'optique et de la photonique, ainsi que leurs contributions inestimables pour SPIE".

Les nouveaux Sociétaires seront présentés lors du symposium SPIE de leur choix tout au long de l'année. La liste complète des Sociétaires de SPIE 2023 est disponible en ligne, ainsi qu'une liste de tous les Sociétaires de SPIE à ce jour, les critères de nomination ainsi que le formulaire de nomination des Sociétaires de SPIE.

À propos de SPIE

SPIE, la société internationale d'optique et de photonique, rassemble des ingénieurs, des scientifiques, des étudiants et des professionnels qui font progresser la science et la technologie de la lumière. La Société, fondée en 1955, noue des liens et s'engage auprès de ses membres dans le monde entier via des conférences et des expositions de premier plan, des publications d'actes de conférences, des livres et des revues de la bibliothèque numérique SPIE, et d'opportunités de développement de carrière. Au cours des cinq dernières années, SPIE a versé plus de 22 millions de dollars à la communauté internationale de l'optique grâce à ses activités de promotion et de soutien, notamment des bourses d'études, des ressources éducatives, des bourses de voyage, des fonds de dotation et l'élaboration de politiques publiques. www.spie.org.

