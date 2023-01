MAZDA CANADA COMMUNIQUE SES VENTES DE DÉCEMBRE ET DE L'ANNÉE 2022





RICHMOND HILL, ON, le 5 janv. 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 2 739 véhicules pour le mois de décembre, ce qui représente une augmentation de 40,6 % par rapport à décembre 2021. Comme la majorité des ventes de véhicules en glissement annuel ont connu une croissance ce mois-ci, il est à noter que les ventes de CX-30 et de CX-9 ont toutes deux affiché une augmentation de plus de 200 % en glissement annuel, rebondissant après les bas niveaux de stocks. Les ventes pour l'ensemble de l'année ont totalisé 49 874 véhicules, soit une baisse de 19,8 % par rapport à 2021.

POINTS SAILLANTS DE DÉCEMBRE ET DE L'ANNÉE 2022 :

Les ventes de CX-30 ont augmenté de 317,8 % comparativement à décembre 2021.

Les ventes de CX-9 ont augmenté de 219,1 % en décembre par rapport à la même période l'an dernier.

En décembre, les ventes de véhicules électriques MX-30 ont augmenté de 41,9 %, et ont terminé l'année en hausse de 448,6 % par rapport à 2021.

Pour la troisième année consécutive, tous les véhicules Mazda ayant été testés ont reçu le prix « Meilleur choix sécurité » et « Meilleur choix sécurité+ » pour 2022 de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Ces véhicules comprennent le Mazda3, le Mazda3 Sport, le CX-30, le CX-5, le CX-50 et le CX-9.

Le CX-9 2021-2022 s'est hissé au niveau du CX-5 2021-22 en obtenant la meilleure cote de l'IIHS pour son nouvel essai de choc latéral plus rigoureux. Le CX-5 était le seul véhicule de la catégorie des petits VUS à avoir obtenu la cote « Bon » lors du nouvel essai.

En janvier 2022, la production de CX-50 a commencé dans les nouvelles installations de production de Mazda à Huntsville , en Alabama . Les ventes de CX-50 ont commencé au Canada en mai.

, en . Les ventes de CX-50 ont commencé au Canada en mai. Pour célébrer le lancement du tout premier CX-50 de Mazda, Mazda Canada et ParticipACTION ont fait équipe pendant l'été pour présenter le Défi CX-50 Minutes, encourageant les Canadiens à passer du temps actif dans la nature afin d'améliorer leur bien-être.

et ParticipACTION ont fait équipe pendant l'été pour présenter le Défi CX-50 Minutes, encourageant les Canadiens à passer du temps actif dans la nature afin d'améliorer leur bien-être. En décembre, Mazda Canada a tiré parti du soutien communautaire de l'an dernier, en offrant jusqu'à 600 000 $ à ses détaillants pour soutenir les « entrepreneurs légendaires dans la collectivité » qui se surpassent pour redonner à leur collectivité.



Décembre Décembre Glissement annuel Cumul annuel Cumul annuel Glissement annuel

2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Mazda3 404 421 -4,0 % 8 044 11 804 -31,9 % Mazda6 0 21 -100,0 % 0 1 411 -100,0 % MX-5 32 30 6,7 % 673 1 016 -33,8 % Voitures de tourisme 436 472 -7,6 % 8 717 14 231 -38,7 % CX-3 0 160 -100,0 % 3 050 5 314 -42,6 % CX-30 610 146 317,8 % 6 863 11 407 -39,8 % CX-5 1 221 1 071 14,0 % 23 954 26 571 -9,8 % CX-50 211 0 0,0 % 2 365 0 0,0 % CX-9 217 68 219,1 % 4 113 4 530 -9,2 % MX-30 44 31 41,9 % 812 148 448,6 % Camions légers 2 303 1 476 56,0 % 41 157 47 970 -14,2 % MAZDA - TOTAL 2 739 1 948 40,6 % 49 874 62 201 -19,8 %















Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

