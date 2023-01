Boston Metal développe ses activités de récupération de métaux de grande valeur au Brésil





Boston Metal, une société mondiale de solutions technologiques pour la métallurgie, va déployer au Brésil sa technologique d'électrolyse d'oxydes fondus (MOE, pour molten oxide electrolysis) qui permet de récupérer des métaux de grande valeur à partir de déchets miniers.

Filiale à 100% de Boston Metal, Boston Metal do Brasil a été créée en août et la construction des installations près de la ville de Coronel Xavier Chaves, dans la région de São João del Rei (État du Minas Gerais) est en cours.

La technologie MOE brevetée de Boston Metal utilise l'électricité pour extraire de manière sélective les métaux précieux contenus dans des matériaux complexes à faible concentration, actuellement considérés comme des déchets. Cette activité permet aux entreprises minières de réduire leurs responsabilités environnementales et financières liées aux scories en tirant parti de ce sous-produit naturel de la production de métaux pour créer de nouvelles sources de revenus.

Mineração Taboca S.A., un important producteur brésilien d'étain raffiné et d'autres minéraux industriels, notamment le niobium et le tantale, a signé un protocole d'accord portant sur l'intérêt d'utiliser la technologie MOE de Boston Metal. L'accord prévoit une collaboration visant à améliorer l'efficacité de la production de métaux tout en faisant la démonstration d'une solution durable et rentable pour l'industrie minière. Le processus défini par le protocole d'accord sera effectué par Boston Metal do Brasil.

«La technologie MOE offre à l'industrie métallurgique une solution plus efficace, moins coûteuse et plus écologique de production de divers métaux et alliages à partir d'une large gamme de matières premières, a déclaré Itamar Resende, président de Boston Metal do Brasil. Nous avons hâte de poursuivre le développement de notre activité de métaux à valeur élevée et de démontrer l'efficacité de notre solution MOE s'agissant de transformer les déchets miniers en sources de revenus.»

La commercialisation de la technologie MOE d'extraction de métaux de grande valeur étant prévue pour 2023, Itamar Resende, un vétéran des secteurs minier et métallurgique, a nommé récemment Alexandre Quinze au poste de vice-président, chargé du développement des opérations au Brésil. M. Quinze possède plus de 30 ans d'expérience acquise auprès d'entreprises de toutes tailles, des start-ups aux multinationales.

L'activité de métaux de grande valeur de Boston Metal complète les efforts réalisés par la Société pour adapter sa technologie MOE à l'industrie sidérurgique. Étant alimentée par de l'électricité renouvelable, la MOE peut également être employée pour convertir toutes les qualités de minerai de fer en acier, sans émissions. Lorsque cette technologie révolutionnaire sera disponible sur le marché en 2026, les producteurs d'acier pourront répondre à la demande mondiale croissante d'acier vert tout en étant rentables et en réalisant l'objectif net zéro émission de scopes 1 et 2.

À propos de Boston Metal

Boston Metal est une société internationale qui propose des solutions technologiques pour le secteur de la métallurgie. La Société commercialise un système breveté d'électrolyse d'oxydes fondus (MOE) fonctionnant à l'électricité pour la production de métaux. La technologie MOE offre à l'industrie métallurgique un moyen plus efficace, moins coûteux et plus écologique de produire de l'acier et d'autres métaux à partir d'une grande variété de matières premières et de qualités de minerai de fer. Soutenue par des investisseurs de premier plan et dirigée par une équipe de classe mondiale de scientifiques et de vétérans de l'industrie métallurgique, Boston Metal est la seule entreprise à proposer une approche directe et évolutive de décarbonation de la production d'acier. Basée à Woburn (Massachusetts), la Société possède une filiale en propriété exclusive au Brésil. Pour plus d'informations sur Boston Metal, visiter le site Web www.bostonmetal.com.

