Mindray North America s'associe à BOMImed pour offrir des soins de santé de pointe au Canada

Mindray North America et BOMImed annoncent un partenariat stratégique pour mieux servir le marché hospitalier canadien au moyen de solutions de soins de santé de pointe.

MAHWAH, New Jersey, le 5 janv. 2023 /CNW/ - Mindray North America , chef de file mondial et développeur de technologies et de solutions de soins de santé pour la surveillance des patients, l'anesthésie et l'échographie, a annoncé un nouvel accord stratégique avec BOMImed Inc., une entreprise biomédicale établie depuis longtemps au Canada. À compter de maintenant, BOMImed Inc. sera le fournisseur exclusif de solutions de vente et de service de surveillance des patients , d'anesthésie et d'échographie pour Mindray au Canada pour le marché hospitalier.

Fondée en 1985, BOMImed est devenue l'un des noms les plus dignes de confiance au Canada, se spécialisant dans la fabrication et la distribution de produits d'assistance respiratoire, d'anesthésie, de soins intensifs, de soins aux nourrissons, de surveillance des patients et de produits vétérinaires.

« Nous cherchons continuellement des façons de mieux servir nos clients, ce qui signifie que nous devons établir des partenariats avec des entreprises de premier plan et locales dans certains marchés et certaines régions, a déclaré Wayne Quinn, président de Mindray North America. BOMImed est un partenaire de confiance pour les solutions de surveillance des patients et d'anesthésie pour Mindray depuis cinq ans. Nous y voyons une excellente occasion de renforcer nos offres et nos services pour nos précieux clients au Canada. »

Mindray s'est fermement engagée à faire progresser les technologies médicales afin d'améliorer l'accès aux soins de santé sur le marché nord-américain. En établissant des partenariats stratégiques avec les chefs de file de l'industrie, Mindray continue de faire progresser sa mission et de mettre des solutions de pointe à la portée de tous.

« Nous sommes heureux de développer notre relation avec Mindray North America et d'avoir l'occasion d'offrir des solutions novatrices au marché hospitalier canadien, a déclaré David Olivier, président et chef de la direction de BOMImed. BOMImed s'engage à offrir le niveau de service et de soutien auquel la clientèle de Mindray est en droit de s'attendre. Grâce à l'expertise clinique et aux services de BOMlmed, ainsi qu'aux solutions de pointe de Mindray, nous pouvons améliorer les soins de santé sur le marché canadien. »

À propos de Mindray

Mindray est un important développeur, fabricant et fournisseur de solutions et de technologies d'instruments médicaux utilisés dans les établissements de santé du monde entier. Nous croyons pouvoir changer des vies en rendant la technologie médicale la plus avancée possible accessible à tous. Nous y parvenons en renforçant l'autonomie des professionnels de la santé grâce à des solutions innovantes et de grande valeur qui aident à créer la prochaine génération d'appareils qui sauveront des vies dans trois principaux secteurs d'activité, soit l'imagerie médicale, la surveillance et le maintien de la vie des patients, et le diagnostic in vitro. Le siège social mondial de Mindray est situé à Shenzhen, en Chine, et le siège social de Mindray North America est situé à Mahwah, au New Jersey. Notre centre d'innovation des écographies est établi à San Jose, en Californie, et nous disposons d'installations supplémentaires dans les principaux marchés internationaux. Pour de plus amples renseignements, visitez le site http://www.mindray.com .

À propos de BOMImed

BOMImed est une entreprise familiale canadienne qui exerce ses activités dans les domaines de l'anesthésie et des soins intensifs depuis 1985. Les ressources de BOMImed sont consacrées à offrir le plus haut niveau de service dans ces marchés. L'entreprise demeure un chef de file en matière de technologies et de services novateurs. BOMImed est d'avis que grâce à sa fabrication, sa distribution et son service, elle respecte les normes et l'intégrité les plus élevées du marché canadien des soins de santé. Elle offre plus que de simples solutions; elle fournit de meilleures réponses pour de meilleurs soins.

