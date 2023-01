Scott Crocco rejoint Imperial Dade en tant que directeur financier pour soutenir la croissance continue de l'entreprise





Imperial Dade, l'un des principaux distributeurs de services alimentaires jetables et de fournitures de conciergerie, a annoncé aujourd'hui que Scott Crocco s'est joint à la Société à titre de directeur financier, avec prise d'effet au 18 janvier. M. Crocco relèvera du PDG d'Imperial Dade, Jason Tillis, et assumera la responsabilité de la fonction financière de la Société et supervisera la comptabilité, la planification et l'analyse financière, et la fiscalité.

M. Crocco remplace Chris Dirx qui a démissionné pour des problèmes de santé liés à la famille. Chris continuera d'être disponible pour assurer une transition en douceur.

M. Crocco apporte plus de 30 ans d'expérience en finance et en leadership d'entreprise à Imperial Dade. Récemment, Scott était vice-président exécutif et directeur financier chez Air Products and Chemicals Inc., où il était responsable d'une gamme diversifiée de fonctions financières et corporatives.

"Scott apporte avec lui un état d'esprit centré sur le client ainsi qu'une riche expérience avec des entreprises de distribution de classe mondiale, et nous sommes ravis d'avoir quelqu'un de son calibre au poste de directeur financier", déclare Robert Tillis, président du conseil d'Imperial Dade. "Nous pensons que Scott sera un ajout fantastique à la famille Imperial Dade et nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec lui alors que nous continuons à saisir les nombreuses opportunités de croissance que nous voyons pour l'entreprise", poursuit Jason Tillis.

"Je suis ravi d'intégrer Imperial Dade à un moment aussi excitant dans la trajectoire de croissance de la Société", déclare Crocco. "Sous la direction de Robert et Jason, Imperial Dade est devenu un leader national, et je me réjouis à l'idée de faire progresser leur vision d'un point de vue de la planification financière et stratégique alors qu'Imperial Dade continue de construire sa plateforme leader et de fournir une expérience différenciée à ses clients."

À propos d'Imperial Dade

Fondée en 1935, Imperial Dade sert plus de 90 000 clients à travers l'Amérique du Nord. Depuis que le président du conseil Robert Tillis et le PDG Jason Tillis ont acquis la société en 2007, l'entreprise s'est développée à la fois organiquement et grâce à des acquisitions pour devenir un chef de file dans le secteur des services alimentaires jetables et des fournitures de conciergerie. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.imperialdade.com.

