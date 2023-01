Cavli Wireless lance le module CAT1.bis nouvelle génération C16QS





Cavli Wireless, l'un des premiers fabricants de modules cellulaires « vraiment prêts pour l'IdO », et Qualcomm Technologies Inc., le leader mondial de l'innovation en technologies sans fil, ont annoncé ce jour une collaboration stratégique axée sur la technologie LTE CAT1.

En s'appuyant sur le modem IdO LTE Qualcomm® QCX216, Cavli Wireless sera désormais en mesure de tirer parti de la vitesse inégalée et des solutions innovantes qui font la réputation de Qualcomm Technologies pour proposer à ses clients du monde entier la solution IdO Cavli Hubble. Avec le module IdO cellulaire CAT1.bis C16QS, Cavli Wireless vise à rendre l'adoption de l'IdO plus fluide et plus évolutive pour un grand nombre d'applications de l'IdO allant de l'e-mobilité et des machines au POV, aux stations de charge électriques, en passant par le TCU, le suivi des actifs, etc.

Le Cavli C16QS est un module cellulaire LTE CAT1.bis intégré à un seul mode basé sur le 3GPP version 14 et est doté d'une eSIM et d'un GNSS intégrés. Le Cavli C16QS permet également aux équipementiers utilisant l'IdO de réduire les coûts de matériel initiaux grâce au tarif de 5 dollars fixé pour ce module. Et en associant le matériel IdO au Cavli Hubble, la plateforme de connectivité IdO et de gestion de modem la plus puissante au monde, le C16QS offre une valeur sans égal à toutes les industries et dans le monde entier.

En outre, sous Hubble Stack Intelligence, le Cavli C16QS peut être géré via Hubble Lens, une fonctionnalité avancée de diagnostic à distance de la plateforme de gestion de modem Cavli Hubble grâce à laquelle le client peut diagnostiquer, gérer et dépanner à distance l'appareil de terrain sans intervenir sur site, ouvrant la voie vers le véritable déploiement de l'IdO.

« Des échantillons clients sont d'ores et déjà disponibles, et la production à grande échelle commencera début 2023 sur notre site en Inde. »

« Le lancement du module IdO cellulaire LTE CAT1.bis C16QS est un point de départ passionnant pour notre collaboration avec Qualcomm Technologies », a déclaré John Mathew, PDG de Cavli Wireless. « Nous sommes extrêmement impatients de lancer notre nouveau module sur les marchés mondiaux, ce qui marquera le début d'une nouvelle ère pour la LTE CAT1 dans l'IdO. Il s'agit d'une autre étape majeure pour Cavli Wireless vers la concrétisation de notre vision : démocratiser l'IdO. »

À propos de Cavli Wireless

Cavli Wireless conçoit et fabrique des modules IdO cellulaires qui améliorent la fiabilité des équipements et accélèrent les processus de développement pour diverses applications. Les modules cellulaires intelligents de Cavli sont dotés d'une connectivité cellulaire mondiale via une fonctionnalité eSIM intégrée qui fournit aux utilisateurs une tarification des données internationale abordable, une gestion simplifiée des appareils et une gestion centralisée des abonnements, via la plateforme cloud exclusive Cavli Hubble.

Qualcomm est une marque commerciale ou déposée de Qualcomm Incorporated.

Le modem LTE IdO Qualcomm QCX216 est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

