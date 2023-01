Les premiers participants ont été recrutés pour l'essai d'enregistrement de Phase 3 mené par AriBio USA évaluant l'AR1001 dans le traitement de la forme précoce de la maladie d'Alzheimer





AriBio USA, une société biopharmaceutique de stade clinique, a annoncé le recrutement des premiers participants à son essai de Phase 3 visant l'évaluation de l'AR1001 chez des participants atteints de la forme précoce de la maladie d'Alzheimer. L'AR1001 est une barrière hémato-encéphalique qui pénètre une petite molécule connue pour inhiber l'apoptose neuronale, favoriser la neurogénèse, et accroître la neuroplasticité et l'autophagie, pour éliminer les protéines toxiques.

Cette étude est un essai clinique randomisé, multicentrique, à double insu et contrôlé par placébo de Phase 3 qui prévoit de recruter 800 participants sur environ 75 sites pour un traitement d'une durée de 12 mois, suivi d'une phase de prolongation optionnelle de deux ans. Les patients seront choisis de manière aléatoire pour recevoir soit 30 mg d'AR1001, soit un placébo une fois par jour pendant 52 semaines. Lors de l'étude optionnelle de prolongation, les participants initialement choisis pour être traités par placébo recevront 30 mg d'AR1001 pendant deux années de traitement additionnelles. Le critère d'évaluation principal de cet essai est la variation de l'échelle d'évaluation clinique de la démence - somme des cases (CDR-SB) en semaine 52. "Alors que nous approfondissons notre connaissance de la maladie d'Alzheimer sachant que différentes approches thérapeutiques sont nécessaires pour démontrer un avantage significatif aux patients et à leurs soignants, nous sommes impatients de découvrir les nouvelles données sur l'AR1001", a déclaré le Dr Greeley, CMO, AriBio USA.

"AriBio USA est très enthousiaste de partager ce jalon majeur. Nous sommes impatients de fournir des mises à jour régulières du programme, au fur et à mesure de la progression du recrutement pour cet essai de Phase 3. Nous continuons de communiquer avec les chercheurs intéressés et les sites engagés à faire la différence en termes de traitement et de soins apportés aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer", a affirmé James Rock, PDG d'AriBio USA, Inc. Pour cet essai de Phase 3, le recrutement devrait nécessiter environ 2 ans. Le Dr Greeley a indiqué: "Alors que nous comprenons de mieux en mieux la maladie d'Alzheimer, sachant que différentes approches thérapeutiques et de modes de vie seront nécessaires pour démontrer un bénéfice significatif pour les patients et leurs soignants, nous prévoyons que l'AR1001 s'inscrive dans le cadre de ce paradigme de traitement."

AriBio Ltd, société mère d'AriBio USA, s'engage à développer de nouvelles thérapies en neurologie grâce à un portefeuille d'inhibiteurs de la PDE-5 et autres entités moléculaires. "Notre objectif est de transformer les options de traitement disponibles pour les patients atteints de démence, afin d'améliorer leur vie quotidienne," a indiqué le Dr Matthew Choung, PDG d'AriBio Ltd.

L'AR1001-ADP3-US01 (NCT05531526) est une étude multicentrique à double insu, randomisée et contrôlée par placebo visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité d'un traitement de 52 semaines par AR1001 chez des patients atteints de la forme précoce de la maladie d'Alzheimer. L'étude vise à évaluer l'innocuité et l'efficacité de l'AR1001 dans le ralentissement de la progression de la maladie d'Alzheimer, grâce à diverses évaluations cognitives et fonctionnelles. Les détails de l'essai clinique sont disponibles sur ClinicalTrials.gov.

AriBio Co., Ltd. est une société biopharmaceutique basée en Corée du Sud, spécialisée dans le développement de nouveaux médicaments destinés aux maladies neurodégénératives. AriBio USA, INC. est la filiale d'AriBio Co., Ltd, basée à San Diego, en Californie, et responsable des opérations cliniques et des affaires réglementaires d'AriBio.

