Aqara prévoit de lancer de nouveaux appareils en 2023





Aqara, leader de la fourniture de produits domotiques intelligents, doit étendre son portefeuille de produits en 2023 avec l'ajout de capteurs innovants, de serrures de porte intelligentes, de sonnettes vidéo et de rubans à LED. Aqara s'est donné pour mission de proposer des expériences de maison connectée fluides à des millions d'utilisateurs dans le monde, et continue ainsi d'enrichir son offre avec les toutes dernières technologies domotiques et de nouveaux types d'appareils.

La sonnette vidéo G4 vient compléter les caméras d'intérieur Aqara, afin d'aider les utilisateurs à garder un oeil sur leur maison, leur famille et leurs invités à tout moment, où qu'ils se trouvent. Cette sonnette permet une installation très flexible car elle peut fonctionner sur batterie ou être câblée pour une alimentation continue. Elle prend non seulement en charge HomeKit Secure Video et le streaming en local vers les écrans intelligents Amazon et Google, mais fonctionnera également avec Matter, une fois que sa spécification pour les caméras sera prête. La G4 possède des fonctionnalités comme la reconnaissance faciale locale par IA, qui peut déclencher différents processus automatisés selon la personne. Elle propose aussi à la fois une solution de stockage sur le cloud gratuite de 7 jours, et le stockage en local en option sur une carte microSD.

Le capteur de présence FP2 est un ajout révolutionnaire à la large gamme de capteurs de la marque. S'appuyant sur la technologie radar à ondes millimétriques (Ondemm), le FP2 détecte la présence humaine même si la personne est assise et immobile. Il offre le positionnement de zone, ce qui permet aux utilisateurs de définir différentes zones dans une même pièce comme le lit, la commode ou le canapé, et une présence détectée dans chacune de ces zones peut déclencher différents processus automatisés, pour une expérience d'un niveau de personnalisation encore meilleur. Parmi les autres caractéristiques, à noter la détection de plusieurs personnes, la détection de chute et un capteur de lumière intégré.

La serrure intelligente U100 est la première serrure à pêne dormant de la marque Aqara. Elle constitue une solution d'accès sécurisée et pratique pouvant être intégrée en toute fluidité à nos maisons connectées. La serrure U100 sera notamment l'une des rares serrures intelligentes du marché à être compatible avec HomeKit et à prendre en charge la fonction de clé d'accueil dans Apple Wallet. Aqara propose d'autres méthodes d'accès comme la reconnaissance des empreintes digitales, les mots de passe, l'application Aqara Home, les cartes NFC et les clés mécaniques. Utilisant le protocole Zigbee, la U100 prendra également en charge Matter via un hub Aqara compatible.

Le ruban à LED T1 est un ruban lumineux RVB CCT polyvalent destiné à enrichir les expériences d'éclairage intelligent pour les utilisateurs d'Aqara. Il produit jusqu'à 16 millions de couleurs vives et une lumière blanche réglable, et ses LED sont adressables permettant de créer des effets de dégradé. Il sera compatible avec HomeKit, Alexa et Google Home et prendra en charge Matter via un hub compatible Aqara qui sera ajouté après son lancement. Ce ruban à LED Zigbee est synonyme de moindre consommation d'énergie et de réseau Wi-Fi domestique moins congestionné. Il sert également de répéteur pour appuyer le réseau Zigbee.

Ces appareils Aqara seront disponibles à l'achat dans les mois qui viennent. Pour de plus amples informations sur ces produits, visionnez la vidéo de démonstration ici.

Pour offrir des expériences utilisateurs fluides, Aqara travaille à intégrer Matter à ses appareils existants et à ses nouveaux produits. En 2023, de nouvelles mises à jour OTA seront installées sur les hubs Aqara, à commencer par le M2, afin qu'ils servent de passerelles pour Matter, dans le but de connecter les appareils Aqara Zigbee à Matter. De plus, la société a également confirmé l'arrivée d'une nouvelle marque d'appareils basés sur Thread avec prise en charge native de Matter cette année, notamment le capteur pour portes et fenêtres P2 ainsi que le capteur de mouvement et de lumière P2, qui doivent être commercialisés dans les prochains mois. Dans le cadre de leurs partenariats en cours avec Aqara, Google et Samsung présenteront ces nouveaux capteurs sur leurs stands respectifs à l'occasion de la CES 2023, aux côtés d'autres appareils de la marque Aqara dont le hub M2 comme passerelle Matter.

