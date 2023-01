PacketFabric désormais disponible sur Google Marketplace





Les clients peuvent désormais fournir des services de migration de données multi-cloud à la demande.

CULVER CITY, Californie, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- PacketFabric, un fournisseur de premier plan de connectivité à la demande pour le coeur du cloud d'entreprise, a annoncé aujourd'hui s'être joint à Google Cloud Marketplace en tant que partenaire technologique, ce qui permet aux organisations de connecter des environnements multi-cloud à plusieurs liaisons 100G pour la migration des données en quelques minutes. Les organisations auront également la possibilité d'automatiser la connectivité directe entre la colocation de cloud privé et les fournisseurs de cloud sur le réseau privé 65+TB de PacketFabric.

« Les organisations ont besoin d'agilité et de flexibilité dans la façon dont elles se connectent à leurs applications les plus critiques dans le cloud. Nous sommes ravis de travailler avec Google Cloud pour fournir à ces solutions une expérience utilisateur supérieure », a déclaré Michael Glickman, directeur du développement commercial de PacketFabric.

Pour atteindre cet objectif, SADA, un partenaire Google Cloud, récipiendaire du prix Google Cloud Sales Partner of the Year à cinq reprises, a été engagée pour le processus de bout en bout afin d'inscrire l'offre de routeur Cloud de PacketFabric sur Google Cloud Marketplace via sa pratique Services d'intégration de Marketplace . PacketFabric est également membre du programme d'alliance SaaS de SADA , qui fournit une stratégie de commercialisation et des ressources pour les entreprises d'éditeurs de logiciels indépendants SaaS B2B basées sur Google Cloud. »

Avec PacketFabric rejoignant Google Cloud Marketplace, les entreprises auront accès à une plateforme en libre-service NaaS (Network-as-a-Service) construite sur un réseau optique privé mondial de classe opérateur qui permet aux entreprises de créer, gérer et déployer des solutions complètes multi-cloud, cloud hybride et de connectivité réseau personnalisées comme n'importe quelle ressource cloud. Les entreprises peuvent transformer leurs opérations numériques avec le routeur cloud de PacketFabric pour relier le cloud au cloud pour la migration des données en quelques minutes. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Connectivité privée et sécurisée entre les fournisseurs de cloud. Le routeur cloud de PacketFabric fournit la connectivité de couche 2 et de couche 3 sur la plateforme NaaS de PacketFabric, permettant aux clients de contourner complètement l'Internet public.

Le routeur cloud de PacketFabric fournit la connectivité de couche 2 et de couche 3 sur la plateforme NaaS de PacketFabric, permettant aux clients de contourner complètement l'Internet public. Service optimisé, à faible latence. En plus de contourner l'Internet public, le routeur cloud transporte les données par le meilleur chemin via la plateforme réseau de PacketFabric. En distribuant automatiquement les instances de routage, ce trafic n'aura jamais besoin de parcourir un chemin plus long via un emplacement central fixe, ce qui entraînera des transferts de données cloud-cloud hautement optimisés.

En plus de contourner l'Internet public, le routeur cloud transporte les données par le meilleur chemin via la plateforme réseau de PacketFabric. En distribuant automatiquement les instances de routage, ce trafic n'aura jamais besoin de parcourir un chemin plus long via un emplacement central fixe, ce qui entraînera des transferts de données cloud-cloud hautement optimisés. Augmentation rapide du réseau : cloud natif sans aucune exigence matérielle. Nos routeurs cloud ne nécessitent pas d'interface physique ou de connexion croisée avec la plateforme de PacketFabric, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'équipement sur site dans une installation de colocation.

Nos routeurs cloud ne nécessitent pas d'interface physique ou de connexion croisée avec la plateforme de PacketFabric, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'équipement sur site dans une installation de colocation. Transparence et contrôle supplémentaires. Les utilisateurs d'entreprise contrôlent le trafic entre différents fournisseurs de cloud ainsi que différentes régions sur le même fournisseur de cloud, avec une visibilité complète sur les statistiques de trafic.

Les utilisateurs d'entreprise contrôlent le trafic entre différents fournisseurs de cloud ainsi que différentes régions sur le même fournisseur de cloud, avec une visibilité complète sur les statistiques de trafic. Architecture dynamique hybride et multi-cloud. Utilisez l'API PacketFabric ou le fournisseur PacketFabric Terraform Provider pour automatiser la connectivité directe entre le cloud privé en colocation et les fournisseurs de cloud.

Utilisez l'API PacketFabric ou le fournisseur PacketFabric Terraform Provider pour automatiser la connectivité directe entre le cloud privé en colocation et les fournisseurs de cloud. Économies sur les coûts de migration. L'utilisation du réseau PacketFabric lors du transfert de données vers Google Cloud réduit les frais de sortie.

L'utilisation du réseau PacketFabric lors du transfert de données vers Google Cloud réduit les frais de sortie. Termes contractuels courts et flexibles pour s'adapter aux modèles de consommation du cloud. Les services PacketFabric sont exécutés sur un réseau mondial de fibre optique de classe opérateur avec des conditions de facturation horaires, mensuelles et pouvant aller jusqu'à 36 mois.

« PacketFabric est fière d'être un leader NaaS et d'être disponible pour les clients sur Google Cloud Marketplace », a déclaré Dave Ward, PDG de PacketFabric. « Comme de nombreuses entreprises passent à Google Cloud, elles disposent désormais d'un accès instantané à la solution de routage multi-cloud la plus évolutive et présentant la friction la plus faible de l'industrie. »

Découvrez PacketFabric sur Google Cloud Marketplace ici . Pour plus d'informations sur le réseau de PacketFabric ou pour demander une démo, cliquez ici .

À propos de PacketFabric

PacketFabric permet de bénéficier d'une connectivité cloud. Conçu dès le départ en vue de favoriser l'élasticité, l'évolutivité, les performances, la programmabilité et la sécurité sans compromis, PacketFabric permet aux entreprises de créer un noyau cloud agile, qui offre des résultats commerciaux numériques optimaux. La plateforme NaaS (Network-as-a-Service) de PacketFabric s'appuie sur un réseau optique privé à déploiement massif, la technologie la plus récente de commutation de paquets et l'automatisation de bout en bout. PacketFabric fournit des services de connectivité à la demande, privés et sécurisés entre des centaines d'installations de colocation de premier plan et des fournisseurs de cloud à travers le monde. Les équipes informatiques, réseau et DevOps peuvent déployer une connectivité à l'échelle du cloud en quelques minutes via une interface de programmation (API) avancée et un portail Web. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site packetfabric.com .

À propos de SADA

SADA est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services commerciaux et technologiques, permettant aux utilisateurs de transformer leurs activités professionnelles, leurs organisations et le monde. Les équipes de SADA ont aidé les entreprises clientes des secteurs de la santé, des médias, du divertissement, du commerce de détail, de la fabrication et du secteur public à réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à résoudre leurs problèmes les plus complexes. Partenaire Google Cloud avec de multiples spécialisations, SADA offre une innovation continue, des partenariats solides et l'excellence du service. Cinq fois récipiendaire du prix Google Cloud Partner of the Year, SADA a reçu de nombreuses distinctions, notamment le Google Cloud Sales Partner de l'année 2021 pour l'Amérique du Nord. SADA a en outre figuré pendant 15 années consécutives sur la liste des lauréats Inc. 5000, qui distingue les entreprises privées américaines à la croissance la plus rapide, ainsi que sur la liste Inc. Magazine répertoriant les meilleurs environnements de travail pendant trois années de suite. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.sada.com .

Contact pour les médias : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1558198/PacketFabric_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 5 janvier 2023 à 13:38 et diffusé par :