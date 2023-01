Prepay Nation promeut Paolo Montessori au poste de président-directeur général (PDG)





BERWYN, Pennsylvanie, 05 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prepay Nation, un leader mondial des produits prépayés B2B, annonce la nomination de Paolo Montessori en tant que nouveau président-directeur général (PDG). Le conseil d'administration a choisi M. Montessori pour succéder à A.J. Hanna en tant que PDG d'ici janvier 2023 après un exercice approfondi de planification de la relève.



Après plus de 3 ans et demi passés chez Prepay Nation, dont les 2 dernières années et demi au poste de PDG, A.J. Hanna a annoncé qu'il quittera son poste de PDG et de président de Prepay Nation avant le 31 décembre 2022. A.J. Hanna continue à soutenir la transition en tant que conseiller spécial du conseil d'administration et du PDG nouvellement nommé.

Paolo Montessori a rejoint Prepay Nation en octobre 2021 au poste de Chief Revenue Officer (directeur financier). Tout au long de sa carrière de plus de 25 ans, M. Montessori a établi un palmarès bien étoffé d'accomplissements à la tête d'entreprises de télécommunications et de services financiers sur un large éventail de possibilités stratégiques et de développement commercial à une époque d'évolution constante dans le monde des services financiers et des paiements. En tant que PDG, les objectifs principaux de M. Montessori seront de renforcer la situation financière et la solide assise des actifs de Prepay Nation, y compris un réseau mondial de distribution interconnecté et un marché prépayé, ainsi que d'accélérer les plans de croissance de l'entreprise et d'élargir ses alternatives de paiement.

A.J. Hanna, président du conseil d'administration et PDG de Prepay Nation, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Paolo Montessori en tant que prochain PDG de Prepay Nation. M. Montessori est un dirigeant qui a fait ses preuves dans le développement des talents et la direction d'équipes, tout en stimulant la croissance et l'innovation dans les secteurs des technologies financières et des télécommunications. Grâce à sa vaste expérience acquise dans l'expansion de Comviva sur de nouveaux territoires, en tant que PDG d'eServGlobal où il a constitué HomeSend, la coentreprise transfrontalière avec MasterCard, en tant que directeur général de l'activité de traitement des transactions de Novatti et en tant que PDG de LenddoEFL, une fintech innovante d'analyse des risques alimentée par l'IA, M. Montessori est bien placé pour diriger Prepay Nation dans cette nouvelle ère. L'attention toute particulière de Paolo Montessori portée à l'accélération de la croissance de l'entreprise et à l'adoption élargie de nos offres d'écosystème et des capacités du marché prépayé auprès des utilisateurs et des entreprises permettra de lancer Prepay Nation 2.0. »

Anurag Jain, co-fondateur de Prepay Nation, a ajouté : « Au nom du conseil d'administration, de nos employés, de nos clients et de nos partenaires commerciaux du monde entier, je tiens à remercier A.J. Hanna pour son dévouement et son enthousiasme envers Prepay Nation, et à le féliciter pour les nombreux accomplissements et étapes franchies, que nous avons célébrés alors qu'il était à la tête de cette entreprise dynamique. Sous la direction de M. Hanna, Prepay Nation a étendu son empreinte mondiale et développé un marché à la pointe du secteur pour les produits prépayés, et a transformé nos capacités en un avantage concurrentiel. »

Le nouveau PDG, Paolo Montessori, a commenté : « Être choisi pour diriger une organisation aussi respectée que Prepay Nation, un marché mondial de la technologie et du prépaiement, qui dessert plus de 150 pays et plus de 5 milliards d'utilisateurs, est un grand honneur et une opportunité véritablement passionnante.

C'est la passion d'innover, en restant à l'écoute des besoins des clients, qui guide Prepay Nation depuis ses débuts il y a plus de dix ans. J'ai hâte de diriger l'équipe de Prepay Nation et de travailler main dans la main pour tracer un avenir de croissance, créant de la valeur pour nos actionnaires tout en fournissant des services prépayés essentiels à notre public mondial. »

A.J. Hanna a ajouté : « Cela a été un honneur et un privilège de diriger Prepay Nation et d'aider à servir nos partenaires mondiaux et leurs utilisateurs. Je garde de précieux souvenirs du temps passé à travailler avec nos collègues, dont le talent, la fidélité et l'engagement envers nos clients sont sans pareil. Je suis fier de l'entreprise axée sur les objectifs que nous avons façonnée ensemble, et j'ai hâte de voir la société et l'équipe prospérer sous la direction de Paolo Montessori. »

À propos de Prepay Nation :

Prepay Nation est un leader mondial des produits prépayés B2B, qui facilite l'achat de recharges transfrontalières de temps d'antenne mobile, de données, de cartes-cadeaux et de paiements de services publics au-delà des frontières internationales. L'entreprise se targue d'une présence opérationnelle dans plus de 150 pays, avec plus de 600 partenariats d'opérateurs mobiles dans plus de 300 000 points de vente. Elle est soutenue par une équipe répartie dans le monde entier aux États-Unis, au Canada, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Nous permettons aux marques locales et mondiales de distribuer leurs produits prépayés par le biais de notre réseau mondial de revendeurs omnicanal. Nos partenaires bénéficient d'une augmentation des ventes, de l'acquisition de clients, de l'engagement, de la rétention et de la fidélisation.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.prepaynation.com ou contactez Janis D'souza à l'adresse [email protected]

Une photo accompagnant la présente annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e6e795e8-3952-4fac-be39-a9e19eaaf650





