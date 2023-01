Une nouvelle étude révèle que Masimo Patient SafetyNettm a aidé les cliniciens à réduire les événements et les taux de RCP, à améliorer le taux de réussite de la RCP et à réduire la durée de séjour à l'hôpital et la mortalité





Masimo (NASDAQ : MASI) a annoncé aujourd'hui les résultats d'une étude avant-après publiée dans PLoS ONE au cours de laquelle le Dr Ahmed Balshi et ses collègues du King Saud Medical City de Riyad, en Arabie Saoudite, ont évalué l'impact de la mise en oeuvre de la surveillance à distance des patients avec Masimo Patient SafetyNettm sur l'efficacité des équipes d'intervention rapide (EIR) de l'hôpital. En comparant les résultats avant et après la mise en oeuvre de Patient SafetyNet, ils ont constaté que le groupe « après » a connu plus d'activation des EIR, mais que l'incidence et le taux de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) étaient nettement inférieurs, que la durée de séjour à l'hôpital était nettement plus courte et que la mortalité hospitalière était plus faible.1

En notant que l'activation de l'EIR dépend de la « détection rapide de la détérioration [de l'état du patient] », les chercheurs ont cherché à déterminer si un système de surveillance à distance des patients qui automatiserait le calcul et la transmission des scores d'alerte précoce pourrait permettre de reconnaître plus rapidement les changements d'état des patients et d'améliorer l'efficacité des EIR. Ils ont émis l'hypothèse que la mise en oeuvre d'un tel système pourrait réduire le taux d'événements indésirables graves, en raison d'une activation potentiellement plus rapide de l'EIR. À cet effet, ils ont conçu une étude « avant » et « après » dans un grand hôpital public (avec une capacité de 1 200 lits pour patients hospitalisés) du centre de l'Arabie Saoudite, où l'unité de soins intensifs fournit des services de proximité, sous la forme d'une EIR, dans le service général.

Dans la période « avant » (données rétrospectives), les infirmières enregistraient manuellement les signes vitaux des patients, calculaient les scores d'alerte et activaient les EIR ; dans la période « après » (données prospectives), les données de signes vitaux recueillies au chevet du patient, ainsi que les scores d'alerte calculés automatiquement, étaient relayés sans fil aux postes infirmiers pour une surveillance centralisée à distance des patients et une activation des EIR. Avant et après, l'activation d'un EIR était déclenchée lorsque les signes vitaux d'un patient se détérioraient au point d'atteindre un score ? 5 sur l'échelle SAPM (Score d'alerte précoce modifié). Les données du groupe « avant » ont été analysées sur 2 346 patients adultes de janvier à août 2020, et celles du groupe « après » sur 2 151 patients de septembre 2020 à avril 2021. Pour le groupe « après », Masimo Patient SafetyNet a été utilisé pour automatiser le transfert des données de surveillance au chevet des patients vers les postes de soins infirmiers centraux, avec également les données d'alerte et de notification relayées sur les smartphones des cliniciens à l'aide de Masimo Replica®.

Les chercheurs ont constaté que dans le groupe « avant », il y avait 78 épisodes d'EIR sur un total de 20 510 jours d'hospitalisation, soit une incidence de 3,3 % et un taux de 3,8 pour 1000 jours d'hospitalisation (avec un intervalle de confiance à 95 % : 3 - 4,7 épisodes). Dans le groupe « après », 42 épisodes ont été enregistrés sur 17 945 jours d'hospitalisation, soit une incidence de 1,95 % et un taux de 2,3 pour 1000 jours d'hospitalisation (IC 95 % : 1,7 - 3,2). L'incidence de la RCP dans le groupe « après » était significativement plus faible (p = 0,01). En outre, le taux de réussite de la RCP était significativement plus élevé dans le groupe « après » (avant : 38,5 % comparé à après : 59,5 % ; p = 0,04). La durée moyenne d'hospitalisation était plus élevée dans le groupe « avant » (avant : 8,7 jours ± 3,4 jours comparée à après : 8,3 jours ± 3 jours ; IC à 95 % de la différence : 0,2 - 0,6 jour ; p < 0,001). Le nombre d'activations de l'EIR était plus faible dans le groupe « avant » (avant : 20 ± 7 comparé à après : 23,7 ± 9,4 ; IC 95 % de la différence : 3,2 - 4,2 ; p < 0,001). La mortalité hospitalière globale était plus faible dans le groupe « après » (avant : 5,45 % comparé à après : 4 % ; IC 95 % : 0,6 - 2,2 ; p < 0,001). À l'aide d'une régression logistique multivariable, ils ont déterminé que le fait d'appartenir au groupe « après » diminuait de 33 % la probabilité que le patient ait besoin d'une RCP (ratio de probabilité : 0,67 ; IC à 95 % : 0,46 - 0,99 ; p = 0,04).

Les chercheurs ont conclu que : « l'activation automatique de l'EIR par Masimo Patient SafetyNet appliquée aux patients du service médical a réduit de manière considérable les événements et les taux de RCP, la durée de séjour à l'hôpital et le nombre d'activations de l'EIR. Aucune différence n'a été constatée dans les taux d'admission aux soins intensifs. Une évaluation plus approfondie du système dans les services de chirurgie et dans des environnements mixtes [devrait être] menée ».

À propos de Masimo

Masimo (NASDAQ : MASI) est une société mondiale de technologie médicale qui développe et produit un large éventail de technologies de surveillance de pointe, y compris des mesures, des capteurs, des moniteurs de patient et des solutions d'automatisation et de connectivité innovants.

Références

Déclarations prospectives

