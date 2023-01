Autel Robotics annoncera le drone EVO Max 4T et de nouveaux accessoires au CES 2023





Lancement de l'EVO Max 4T au CES 2023

Capacité de vol intelligent et autonome

Évitement omnidirectionnel des obstacles (jour et nuit)

Une navigation précise sans GPS

Trio-anti-interférence

Première technologie de mise en réseau indépendante A-Mesh

Transmission d'images SkyLink 3.0 (20 km)

Baie de charge utile polyvalente

charge utile polyvalente Trois caméras de haute qualité

WASHINGTON, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Autel Robotics présentera le drone EVO Max 4T et une gamme de nouveaux accessoires au CES 2023 à Las Vegas.

L'EVO Max 4T est une plateforme de vol intelligente et innovante, parfaite pour les applications d'entreprise et de prosommateur. Sa technologie de vol autonome avancée et ses fonctions d'IA lui confèrent de puissantes capacités d'autonomie et de navigation. L'EVO Max 4T dispose également d'une fonction omnidirectionnelle d'évitement des obstacles et d'une capacité de tri-anti-interférence (RFI/EMI/GPS) pour garantir la sécurité et la stabilité des vols dans les environnements à fortes interférences comme les zones urbaines.

L'EVO Max 4T dispose d'une baie de charge utile polyvalente qui permet d'utiliser divers capteurs pour un large éventail d'applications. Son application d'entreprise est spécialement conçue pour révolutionner la coopération entre les drones et les pilotes. Ce drone peut effectuer de multiples missions de vol semi-autonomes, de repérage autonome, de diffusion en direct et d'acquisition de cibles, et comprend également diverses fonctions d'accessibilité intelligentes. Les applications potentielles de l'EVO Max 4T comprennent la recherche et le sauvetage, l'aide à la lutte contre les incendies, la cartographie et l'inspection.

Imagerie de haute qualité, fonctions intelligentes

L'EVO Max 4T est équipé de trois caméras de haute qualité : un téléobjectif de 48 Mpx avec un zoom optique 10x, un zoom numérique 160x et un capteur CMOS 1/2" ; une caméra grand-angle de 50 Mpx avec un capteur CMOS 1/1,28" et une résolution vidéo de 3840x2160 ; et une caméra infrarouge avec une résolution de 640x512 et une distance de détection de 1,2 km. L'EVO Max 4T dispose également d'une série de fonctions intelligentes de navigation et d'acquisition de données, notamment des itinéraires de vol en 3D, le mode PinPoint, le travail d'équipe, la mission Polygone, la mission Waypoint et la photographie oblique.

Infrastructure NEST de Dragonfish et EVO

En plus de l'EVO Max 4T, Autel lance également le Dragonfish NEST et l'EVO NEST. Le Dragonfish Nest est le premier système de support automatisé eVTOL au monde. Avec une portée allant jusqu'à 75 miles entre les unités, le Dragonfish Nest combine les hautes performances de l'avion Dragonfish avec des missions autonomes de décollage, d'atterrissage, de chargement et de vol. Le Dragonfish Nest est parfait pour les inspections de couloirs à longue portée et la couverture de grandes zones.

L'EVO NEST est une base pour le décollage et l'atterrissage automatiques, la recharge et la planification des missions des drones de la série EVO. Il est conçu pour fonctionner par tous les temps et peut être facilement transporté dans une camionnette standard.

L'EVO NEST et le Dragonfish NEST sont alimentés par le logiciel SkyCommand Center. Autel lance également une gamme d'accessoires, dont le répéteur Dragonfish et le système Autel Smart Antenna Transmission (ASAT).

Rencontrez l'EVO Max 4T au CES 2023

Autel Robotics invite ses amis et ses clients à venir voir l'EVO Max 4T et tous ces nouveaux produits au CES 2023 à Las Vegas. Le salon se déroule du 5 au 8 janvier au Las Vegas Convention Center.

Lieu : LVCC Central Hall

Stand : 18315

Date : Du 5 au 8 janvier 2023

À propos d'Autel Robotics

Autel Robotics est une équipe de professionnels de l'industrie possédant une passion pour la technologie et des années d'expérience en ingénierie. Depuis sa fondation en 2014, Autel a toujours été axé sur le client avec un accent mis sur l'excellence grâce à une innovation sans fin. Autel se consacre à fournir des solutions révolutionnaires pour une nouvelle exploration aérienne grâce à sa technologie de quadricoptère et de caméra leader sur le marché. Le siège de la société se trouve à Shenzhen, le coeur de l'industrie technologique chinoise. Elle dispose également de bases de R&D dans le monde entier, notamment à Seattle, Munich et dans la Silicon Valley. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.autelrobotics.com , suivez Autel Robotics sur Facebook @autelrobotics et Instagram @autelrobotics . Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube d'Autel Robotics .

