CG Life et MC Services forment un partenariat stratégique américano-européen





CG Life, une agence intégrée de marketing numérique et de relations publiques qui soutient les entreprises axées sur les sciences de la vie et les soins de santé, et MC Services AG, une importante société européenne de relations publiques et de relations avec les investisseurs également centrée sur les sciences de la vie, ont annoncé aujourd'hui avoir formé un partenariat stratégique. Les deux sociétés ont créé une plateforme de services intégrée destinée aux entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques qui aidera ces dernières à étendre leur portée et à accéder plus facilement aux capitaux, aux talents et aux milieux d'affaires des deux côtés de l'Atlantique. Les deux agences resteront pleinement et juridiquement indépendantes.

Pour MC Services, il s'agit de fournir, grâce à ce partenariat, une passerelle respectée par le secteur qui facilite l'accès aux capacités de marketing, de branding, de marketing numérique, de relations publiques et de publicité aux États-Unis. Quant à CG Life, comme ses clients requièrent de plus en plus de capacités mondiales dans les domaines des relations publiques, du branding et des médias payants, entre autres, la Société sera en mesure de déployer une équipe très expérimentée de communication et de relations avec les investisseurs en Europe et en particulier en Allemagne, le plus grand marché européen des soins de santé.

«Accéder au marché américain est vital pour les acteurs européens de la biopharmacie, et depuis de nombreuses années nous travaillons à l'amélioration des connexions entre nos clients et l'écosystème des sciences de la vie aux États-Unis, a déclaré Raimund Gabriel, associé directeur de MC Services. Nous sommes ravis de poursuivre cette mission en établissant une alliance stratégique avec l'agence américaine CG Life qui partage le même point de vue et la même vision globale et est également attachée à la qualité et à la performance.»

«Des discussions, des analyses et des réflexions approfondies ont permis aux deux équipes de constater qu'elles partagent des valeurs culturelles très similaires, un même engagement à l'égard des clients et des sciences, et la même volonté d'offrir des solutions commerciales plutôt que de simples prestations de services, a déclaré Erik Clausen, associé directeur de CG Life. MC Services, avec son expérience, ses compétences, son état d'esprit et ses relations est le meilleur des partenaires que nous pouvions trouver pour collaborer avec nous et nos clients.»

À propos de MC Services AG

MC Services AG est une société internationale de relations publiques et de relations avec les investisseurs spécialisée dans la communication pour les secteurs des sciences de la vie et des soins de santé. Grâce à sa robuste équipe d'experts en science, finance, médias et communication, possédant une vaste expérience du secteur, MC Services se positionne en tant qu'agence leader dans le domaine des sciences de la vie en Europe.

Parmi ses clients de longue date, MC Services compte des entreprises internationales publiques et privées, ainsi que des sociétés de capital-risque et d'investissement. Établie depuis de nombreuses années comme organe de liaison entre le secteur de la santé et les marchés financiers, l'agence offre des services complets de relations avec les investisseurs, de relations publiques et de transactions financières. MC Services est basée à Munich, Düsseldorf, Berlin, Londres et Boston. www.mc-services.eu

À propos de CG Life

CG Life est au service de la science depuis 2003. L'agence s'est donné pour mission de célébrer les découvertes scientifiques et les innovations médicales par le biais d'expériences de marque personnalisées et efficaces. L'équipe s'appuie sur des stratégies intelligentes, une créativité inspirante, un contenu perspicace, une communication habile et des plateformes numériques pour créer et promouvoir des marques scientifiques et de soins de santé disruptives et de haute qualité. CG Life soutient les organisations scientifiques et technologiques émergentes par le biais de The Market Element, une agence de CG Life. Suivez CG Life sur LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

