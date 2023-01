Le XAV-19, le GH-pAb anti-SARS-CoV-2 de XENOTHERA, meilleur traitement de sa catégorie contre tous les variants, y compris le BQ. 1.1





Dans un contexte de résurgence majeure de l'épidémie de COVID, la biotech française XENOTHERA annonce des données récentes en faveur du fort intérêt que présente le XAV-19, son anticorps polyclonal glyco-humanisé (GH-pAb), pour traiter les patients en phase virale initiale de la maladie.

Plusieurs essais de neutralisation réalisés par XENOTHERA ont complété des données déjà publiées (Vanhove et al. 2020, 2021, 2022). Le XAV-19 présente une forte activité de neutralisation de tous les variants d'Omicron, y compris le BQ.1.1, le principal variant du SARS-CoV-2 en circulation à ce jour. Pendant ce temps, l'efficacité de tous les anticorps monoclonaux commercialisés actuellement pour lutter contre ce variant diminue. La concentration neutralisante du XAV-19 (IC50) est identique à celle mesurée pour tous les autres variants du SARS-CoV-2.

Le XAV-19 est en phase d'essai clinique depuis 2020 ; plus de 700 patients ont participé à des essais en France, Bulgarie, Espagne, Roumanie, Grèce et Turquie. La biotech a récemment publié les premiers résultats de son essai clinique de phase II/III EUROXAV, suspendu en raison d'un recrutement insuffisant. Les analyses préliminaires montrent que le XAV-19 tend à améliorer le taux de guérison et à réduire le risque d'aggravation chez les patients modérément atteints (score 2 de l'échelle de l'OMS) dans les 6 jours suivant l'apparition des symptômes. Aucun problème de sécurité n'a été constaté au cours des essais.

Les données PK des patients traités avec le XAV-19 montrent un niveau minimal dix fois supérieur à l'IC50 (Gaborit et al. 2021). Au total, une seule injection de XAV-19 est susceptible de neutraliser le virus BQ.1.1 ou tout autre variant durant la phase virale de la maladie.

Compte tenu de la situation pandémique actuelle où il ne reste plus de solution thérapeutique pour les patients immunodéprimés, pour lesquels l'administration d'anticorps anti-COVID est indispensable, le XAV-19 de XENOTHERA semble être l'un des candidats les plus prometteurs pour répondre à ce besoin médical.

En parallèle, la biotech poursuit son développement avec 3 produits actuellement en clinique et un portefeuille attractif en oncologie.

« Nous réitérons aujourd'hui notre engagement au service des patients et la communauté médicale. Alors que le COVID reste une préoccupation majeure, le XAV-19, au vu de son innocuité et son efficacité, notamment sur les variants, doit être considéré comme une solution thérapeutique viable pour les patients immunodéprimées qui ne produisent pas leurs propres anticorps. Au regard de son rapport bénéfice/risque, nous sommes plus que jamais prêts à agir rapidement pour mettre le XAV-19 à la disposition des médecins et des patients. En attendant, nous continuons à développer l'ensemble de notre portefeuille, en particulier dans le domaine de l'oncologie où les besoins médicaux non satisfaits sont également énormes », commente Odile Duvaux, Présidente et co-fondatrice de XENOTHERA.

À propos de XENOTHERA :

Créée en 2014, XENOTHERA est une biotech nantaise qui développe de nouveaux modes thérapeutiques dans de nombreux domaines (immunologie, oncologie, infections virales, ...). L'entreprise élabore des traitements reposant sur une technologie propriétaire unique « d'anticorps polyclonaux glyco-humanisés (GH-pAb) ». Sa plateforme technologique est bâtie sur une double expertise en génétique et en immunologie.

La biotech dispose d'un portefeuille complet de produits, dont trois sont en clinique : LIS1, un immunosuppresseur pour la transplantation d'organes solides ; XAV-19, un traitement anti-Covid pour les patients atteints d'une maladie modérée ; et XAB05, destiné à la prévention et au traitement des infections à bactéries multirésistantes.

XENOTHERA s'inscrit dans l'environnement scientifique et médical des Pays de la Loire (France). Depuis sa création, la société a levé 43 millions d'euros, ses principaux investisseurs étant la Région Pays de la Loire, BPI France et le fonds européen EIC Fund.

Plus d'informations : www.xenothera.com

