Le kit d'assemblage pour ordinateurs AORUS STEALTH 500 de GIGABYTE reçoit le prix de l'innovation CES 2023





TAIPEI, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, première marque d'ordinateurs au monde, annonce avoir reçu le prix de l'innovation du CES 2023 pour son AORUS STEALTH 500. Parmi un nombre record de candidatures au programme de cette année, ce kit d'assemblage d'ordinateur propriétaire a été récompensé pour sa conception unique et son innovation qui rend l'assemblage d'un PC propre et élégant plus facile que jamais.

L'AORUS STEALTH 500 de GIGABYTE est un kit d'assemblage conçu pour simplifier la gestion et l'installation des câbles, un problème que rencontrent de nombreux utilisateurs lorsqu'ils construisent un PC personnalisé. Grâce à la reconfiguration des connecteurs et à des découpes personnalisées sur le châssis du PC, la plupart des câbles deviennent plus faciles à connecter tout en étant soigneusement cachés à l'arrière du châssis. Sans encombrement des câbles, l'intérieur du PC est beaucoup plus propre et organisé pour une meilleure circulation de l'air, permettant ainsi un système plus stable grâce à une meilleure efficacité du refroidissement. L'AORUS STEALTH 500 simplifie le processus de montage pour les constructeurs de PC, et rend l'expérience plus amusante et plus gratifiante.

Pour le CES 2023, GIGABYTE présente ses cartes mères de la série B760 et ses cartes graphiques de la série RTXtm 4070 Ti. Les cartes mères de la série B760 sont dotées de paramètres BIOS qui permettent aux utilisateurs de trouver l'équilibre parfait entre performances et température. L'ensemble de la gamme B760 est également conçu pour optimiser la compatibilité DDR5, tant au niveau du matériel que du micrologiciel, afin de prendre en charge la mémoire la plus rapide, jusqu'à DDR5-7600. Ces cartes sont également faciles à installer ; leur conception EZ-Latch facilite le remplacement des composants.

Les cartes graphiques de la série GIGABYTE RTXtm 4070 Ti bénéficient du système de refroidissement WINDFORCE, associé à la technologie de rotation alternée, pour un refroidissement plus efficace. L'AORUS RTXtm 4070 Ti MASTER est équipée des nouveaux ventilateurs Bionic Shark Fans qui réduisent efficacement les turbulences et le bruit. Elle est également dotée d'un écran LCD intégré sur le côté qui permet d'afficher les principales statistiques de performance ou du contenu personnalisé.

GIGABYTE présente également trois nouveaux ordinateurs portables au CES 2023. Les AORUS 17X/15X, axés sur le jeu et dotés de coeurs améliorés, sont équipés de la technologie de refroidissement WINDFORCE Infinity et d'un écran QHD 240 Hz, ce qui garantit un confort de jeu optimal avec une latence minimale, même avec des réglages élevés. L'AERO 16 OLED est l'ordinateur portable de création haut de gamme de GIGABYTE, doté d'un écran OLED 4K+ calibré en usine par les autorités mondiales en matière de couleurs X-Ritetm et validé par Pantone® pour la production de couleurs la plus précise que l'on puisse trouver sur un ordinateur portable de création.

