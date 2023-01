Baraja et TIER IV renforcent leur collaboration en signant un protocole d'accord avant l'exposition CES 2023





La collaboration technique combinera la nouvelle génération de Spectrum HD25 de Baraja avec la solution innovante de fusion de capteurs TIER IV

SYDNEY, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Baraja , créateur de la technologie révolutionnaire LiDAR de Spectrum-Scantm, développe son activité avec TIER IV , un leader de la conduite autonome à source ouverte, en signant un protocole d'accord permettant aux deux entreprises de valider, de développer et d'optimiser conjointement leurs solutions de conduite autonome respectives.

Suite à un projet de recherche et développement réussi entre les entreprises, cette collaboration technique, initialement annoncée en janvier 2022 , vise à intégrer la prochaine génération de système LiDAR haute performance de Baraja avec les caméras HDR et le logiciel de fusion de capteurs de TIER IV, qui utilise la perception de nuage de points. Cette combinaison avancée offrira aux clients une solution de véhicule autonome de premier plan avec une disponibilité prévue en 2025.

« Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec TIER IV pour créer cette offre de nouvelle génération qui offrira une détection fiable à longue portée et une classification des objets grâce à une meilleure perception », a déclaré Joseph Notaro, directeur commercial chez Baraja. Et d'ajouter : « Cette collaboration stratégique entre Baraja et TIER IV est une étape cruciale pour permettre les futurs niveaux d'autonomie de l'industrie. »

Le système LiDAR révolutionnaire de Baraja, le Spectrum HD25 , est un élément clé du protocole d'accord. Le partenariat permettra de renforcer les capacités des technologies des deux entreprises, offrant des avantages uniques à l'industrie automobile, notamment :

Compréhension des scènes et localisation nettement améliorées

Utilisation optimisée du système LiDAR de Baraja dans différents environnements (par exemple, par temps de pluie, en cas de brouillard, etc.)

Utilisation d'un Doppler pour résoudre les cas critiques

Détection fiable à longue portée et plus encore

En fin de compte, la solution résultante fournira aux algorithmes de perception automobile une représentation claire et précise du monde physique afin d'aider les véhicules autonomes à prendre des décisions rapides et précises en fonction de la situation immédiate.

Le Spectrum HD25 a été créé à l'aide de la plateforme de numérisation à semi-conducteurs Spectrum-Scantm de Baraja, une technologie robuste et exclusive. Il constitue une avancée conséquente pour la technologie LiDAR. Conçu pour réinventer complètement la façon dont les voitures voient le monde qui les entoure, ce système LiDAR est le premier au monde à combiner la capacité Doppler par point au niveau matériel avec un laser à longueur d'onde accordable et une méthode de télémétrie à modulation aléatoire à ondes continues (RMCW). Sa composition unique permet une résolution et une portée optimales pour un déploiement sûr des fonctions autonomes et lui permet d'offrir une précision et des performances inégalées.

TIER IV développe des algorithmes de fusion et de perception de capteurs pour la prochaine génération de véhicules autonomes, construits sur la plateforme open source Autoware. La recherche et le développement de nouvelles méthodes et stratégies de détection font partie intégrante de l'expansion des domaines de conception opérationnelle grâce à des conceptions de référence et contribueront à la croissance de l'écosystème Autoware. Le développement accéléré de systèmes de perception à haute performance sera mis à la disposition de tous les utilisateurs d'Autoware grâce à l'intégration d'une technologie de pointe comme le LiDAR Spectrum-Scantm de Baraja dans la plateforme modulable Pilot.Auto et le kit de développement de perception des bords de TIER IV.

« Nous avons mené à bien un certain nombre de réalisations concrètes et percutantes grâce à nos collaborations avec Baraja. TIER IV souhaite accélérer le développement de son activité relative au kit de développement de la conduite autonome (ADK, Autonomous Driving Development Kit) et contribuer activement à la communauté Autoware en fournissant des conceptions et des solutions de référence compétitives », a déclaré Shinpei Kato, fondateur et directeur technique de TIER IV, cofondateur et président du conseil d'administration de la fondation Autoware.

Pour en savoir plus sur Spectrum-Scantm, ainsi que sur les caméras HDR et la fusion de capteurs de TIER IV, rendez-vous au stand 6317 de TIER IV à Tech East, situé dans le West Hall du Las Vegas Convention Center, du 5 au 8 janvier 2023.

À propos de Baraja

Baraja construit l'avenir de LiDAR pour permettre l'avenir autonome. Avec sa technologie Spectrum-Scantm LiDAR révolutionnaire, Baraja offre aux grandes entreprises automobiles un système à semi-conducteurs dans l'axe rapide qui établit une nouvelle référence en matière de précision et de fiabilité.

Baraja a été fondée en 2016 par les ingénieurs en télécommunications Federico Collarte et Cibby Pulikkaseril, qui ont découvert un moyen d'utiliser la technologie éprouvée de fibre optique et la technologie photonique de l'industrie pour résoudre les problèmes rencontrés par l'ancien système LiDAR. Baraja est soutenue par Sequoia, Blackbird Ventures, Hitachi Construction Machinery et Main Sequence Ventures. Pour en savoir plus, consultez le site ci-après : https://www.baraja.com .

À propos de Spectrum-Scantm LiDAR

Le système LiDAR révolutionnaire Spectrum-Scantm de Baraja repense complètement la façon dont les véhicules autonomes voient le monde qui les entoure. Reposant sur les technologies optiques et photoniques éprouvées de l'industrie des télécommunications, Spectrum-Scantm oriente précisément les lasers infrarouges à travers des optiques prismatiques dans le capteur, changeant rapidement la longueur d'onde du laser pour envoyer chaque couleur de lumière dans une direction différente, selon un mode de fonctionnement identique à celui de la technologie de la fibre optique. Les nuages de points qui en résultent présentent une très haute résolution et sont insensibles aux interférences provenant d'autres sources de lumière et systèmes LiDAR. Le Spectrum-Scantm de Baraja fonctionne sur le spectre infrarouge de 1 550 nm, ce qui le rend sûr pour les yeux des êtres humains, et crée des nuages de points cristallins avec un axe vertical à 2 000 canaux à haute résolution et une mise au point réactive pour détecter efficacement les objets à des distances de plus de 250 mètres.

À propos de TIER IV

TIER IV est le créateur d'Autoware, le premier logiciel open source au monde pour la conduite autonome. L'entreprise fournit des solutions complètes pour la commercialisation de véhicules intelligents basés sur le kit de développement de la conduite autonome ADK (Autonomous Driving Development Kit), défini par Autoware, qui fonctionne sur plusieurs plateformes. Autoware est utilisé actuellement par des centaines d'entreprises dans le monde, avec des tests de fonctionnement sur le terrain dans environ 20 pays et une utilisation avec 30 types de véhicules différents.

En tant que membre fondateur de la fondation Autoware, TIER IV se consacre à fournir un accès ouvert à la technologie de conduite autonome afin que chacun, des individus aux organisations, puisse participer et contribuer à un écosystème durable de véhicules intelligents et de technologies de conduite autonome, pour le bien de la société dans son ensemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://tier4.jp/en/ et suivez-nous sur @tier_iv_japan.

