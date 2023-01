Zoomlion lance 32 produits d'équipement fonctionnant aux nouvelles énergies et 14 composants clés écologiques pour faire progresser le développement durable





CHANGSHA, Chine, 5janvier 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) a lancé 14 composants clés écologiques et durables et 32 produits d'équipement fonctionnant aux nouvelles énergies le 15 décembre. En tant que leader de l'impulsion de l'industrie vers le développement durable, Zoomlion a établi une feuille de route pour un développement écologique couvrant la conception, la fabrication et la gestion pour rendre l'ensemble du processus écologique, de la R&D, à la production en passant par l'exploitation et la gestion.

Le lancement concernait les neuf domaines de production de Zoomlion : construction et ingénierie, pompage du béton, camions malaxeurs, travaux aériens, terrassement, engins de construction de fondations et d'extraction, camions malaxeurs et véhicules industriels.

Il s'agit d'une nouvelle étape importante pour Zoomlion, après le lancement de 16 produits fonctionnant aux nouvelles énergies dans huit domaines en novembre dernier. La société a enregistré de solides ventes de nombreux autres produits fonctionnant aux nouvelles énergies, et la part de marché des engins de travaux aériens fonctionnant aux nouvelles énergies a dépassé les 60 % en 2022.

Développement de composants clés fonctionnant aux nouvelles énergies

Le développement de composants clés est la base de la transformation des engins de construction vers les énergies nouvelles, et Zoomlion a réalisé des progrès globaux en matière de batterie au lithium et d'hydrogène, étendant la chaîne industrielle des technologies de base et des composants clés des pièces détachées aux véhicules complets, couvrant le matériel et les logiciels. À ce jour, 80 % des principaux composants fonctionnant aux nouvelles énergies sont développés indépendamment par l'entreprise.

Le lancement par Zoomlion de neuf composants clés au lithium a donné lieu à une solution complète au lithium pour les engins de construction couvrant les batteries, l'entraînement électrique, la transmission électrique et le contrôle électrique. Ses trois nouveaux composants à l'hydrogène ont structuré une solution intégrée complète d'hydrogénation, de stockage/transport d'hydrogène, de pile à hydrogène et de moteur principal. Zoomlion a également créé le premier compresseur à piston hydraulique à l'hydrogène 45MPa au monde.s

En outre, Zoomlion a lancé deux produits généraux de châssis ultra résistants fonctionnant aux nouvelles énergies pour les équipements 100 % électriques et fonctionnant à l'hydrogène.

Développement des nouvelles énergies sur l'ensemble de la gamme de produits

En 2022, Zoomlion a développé les nouvelles énergies sur l'ensemble de sa gamme de produits et dévoilé une série de produits qui ont établi les normes de l'industrie, notamment la grue fonctionnant aux nouvelles énergies avec le plus gros tonnage au monde, la première grue sur chenilles 100 % électrique au monde, le premier camion pompe en fibre de carbone 100 % électrique au monde et le premier robot d'installation de verre de l'industrie pour les travaux interétages dans les gratte-ciel. Zoomlion a également lancé la première solution complète de construction intelligente de l'industrie, stimulant ainsi la transformation intelligente de l'industrie.

Fabrication écologique

Zoomlion a innové en matière de technologies, d'équipements et de lignes de production écologiques pour parvenir à une fabrication écologique efficace, durable, bas-carbone et sûre. Le nouveau parc intelligent d'engins de terrassement a adopté des technologies de haute précision afin de maximiser l'utilisation des matériaux et d'améliorer l'efficacité de production et l'efficacité énergétique, en réduisant les émissions de carbone annuelles de 82 400 tonnes.

Le développement écologique trace la voie de l'évolution de l'industrie des machines de construction à l'avenir, et Zoomlion continuera d'optimiser sa stratégie de durabilité et de contribuer à atteindre les objectifs de développement durable de l'industrie.

