L'optimisation des efficacités dans les soins de santé constitue une bonne nouvelle, à la fois pour les fournisseurs et les patients





MISSISSAUGA, ON, le 5 janv. 2023 /CNW/ - Toutes les organisations sont confrontées à un problème fondamental : comment améliorer l'efficacité? Dans le cas des fournisseurs de soins de santés, qu'il s'agisse de la mise en place dans les hôpitaux ou des pratiques courantes, cette question est plus importante que jamais. Notamment en raison du contexte de la montée des cas de grippe, de COVID-19 et de virus respiratoire syncytial (VRS).

Améliorer l'efficacité des salles d'opération peut favoriser un roulement plus rapide des salles d'opération.

Savoir par où commencer peut être un défi en soi. Nous pensons souvent qu'il est nécessaire d'apporter des changements importants qui s'appliquent à tout le système, et ce en très peu de temps. Toutefois, l'amélioration d'un faible pourcentage du système, chaque jour ou chaque semaine, peut faire une réelle différence au bout d'un an.

Mettre en oeuvre des efficacités permettant aux professionnels de passer plus de temps avec les patients est critique. Les systèmes et les processeurs qui réduisent le temps passé à l'approvisionnement et à la mise en place, ainsi qu'à des fonctions administratives, sont une façon de choix pour améliorer les soins prodigués aux patients. Des études démontrent que le personnel infirmier peut passer moins de deux heures par quart de 12 heures aux soins directs aux patients1. Améliorer les efficacités pour augmenter cette proportion semble donc essentiel.

Rationalisation de la manipulation de l'approvisionnement

Est-ce que votre organisation a déjà reçu des fournitures dans une grande boîte en carton mal étiquetée ou avec très peu d'indications? Cela force les gens à ouvrir la boîte afin de déterminer ce qui s'y trouve. La situation est plus courante qu'on pourrait le penser. Une façon facile de rationaliser la manipulation de l'approvisionnement est d'offrir des emballages clairement étiquetés, avec des numéros d'article et des indications de localisation de contenant dans les pièces d'entreposage.

On peut aussi considérer avoir une expédition de fournitures prête pour le remplissage des tablettes, avec le moins de boîtes à déballer que possible; cela est ainsi mieux pour l'environnement et plus convivial. Des méthodes innovantes et proactives permettent d'assurer que les produits sont en stock et prêts à être utilisés. De la sorte, on peut répondre aux besoins des patients en temps réel.

Ces deux types de tactiques sont intégrées dans notre service d'évaluation de votre gestion de chaîne d'approvisionnement. Vous pourrez ainsi exploiter nos systèmes automatisés pour la gestion des stocks, agrémentés d'une collecte adéquate des données. Vous serez donc assurés que les quantités adéquates sont commandées et que les produits critiques sont toujours en stock et sur les tablettes.

Réduction des temps de mise en place

Les temps de mise en place sont une autre tâche délicate qui peut affecter l'horaire des travailleurs. Il existe plusieurs options permettant d'accélérer les processus. Par exemple, l'utilisation de plateaux de procédure personnalisés ou de trousses chirurgicales.

Les trousses chirurgicales peuvent être personnalisées. Néanmoins, une trousse typique devrait avoir tout le matériel et l'équipement pour la chirurgie à un seul endroit : robes chirurgicales, gazes, éponges, godets à échantillons, sutures, tubes d'aspiration, etc.

Conception de votre site en vue de l'efficacité

La mise à niveau d'une configuration de soins semble être une étape radicale, mais cela ne veut pas dire que vous devez tout rénover; parfois, un simple remplacement de pièce d'équipement désuète peut suffire à améliorer l'efficacité. Vous pouvez aussi considérer une expansion, avec la possibilité d'offrir un éventail plus étendu de soins et d'améliorer l'efficacité.

Medline offre des conseils d'expert en vue de mieux optimiser l'efficacité de votre site, en particulier concernant les salles d'opération. Toute modification apportée en matière d'efficacité saura être profitable aux patients, tout en réduisant potentiellement le temps passé à du travail administratif. En outre, améliorer l'efficacité des salles d'opération peut favoriser un roulement plus rapide des salles d'opération.

« Medline peut aider les partenaires des soins de santé à rendre leurs opérations plus efficaces à grande échelle », indique Diana Gazdar, Vice-présidente du marketing de Medline Canada, Corporation. « Nos solutions permettent une gestion de l'approvisionnement optimisée et un meilleur traitement des patients afin que les fournisseurs de soins puissent se concentrer sur ce qu'ils font de mieux et ce qui compte le plus. »

Medline est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits et services médicaux de haute qualité destinés au secteur des soins de santé. Notre expertise en matière de solutions pour l'ensemble du secteur des soins de santé, combinée à une chaîne d'approvisionnement agile et de grande envergure, nous permet de travailler en partenariat avec nos clients pour améliorer les soins aux patients, les résultats cliniques et la gestion efficace des coûts, ainsi qu'offrir un accès rapide à des produits de qualité.

Medline Canada est profondément engagé à assurer la santé et le bien-être de ses clients, ses employés, ses partenaires et ses communautés en appliquant ses valeurs CARES quotidiennement dans toutes ses activités. Avec plus de 550 employés dont 125 professionnels cliniques et de la vente et huit centres de distribution partout au Canada, nous sommes un partenaire de confiance lorsqu'il est question de combler les besoins des Canadiens dans le domaine de la santé d'un océan à l'autre : Ensemble, au coeur des soinsMC Pour plus d'informations, visitez : www.medline.ca

