LOGISTEC nomme Michel Brisebois à titre de vice-président, ressources humaines





MONTRÉAL, le 5 janv. 2023 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC », la « Société ») annonce la nomination de Michel Brisebois, à titre de vice-président, ressources humaines. Michel a agi en tant que vice-président, ressources humaines par intérim depuis le mois d'août 2022.

« Michel sera un partenaire essentiel, alors que nous poursuivons notre plan de croissance ambitieux. Sa nomination démontre notre engagement à développer nos meilleurs talents à l'interne et à leur offrir des opportunités de leadership », a déclaré Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC. « Dans ses nouvelles fonctions, Michel pourra grandement contribuer à la croissance future de LOGISTEC ».

Michel dirigera et soutiendra des initiatives clés de l'entreprise, dont la proposition de valeur pour les employés, les efforts d'acquisition de talents au Canada et aux États-Unis, les relations de travail et la diversité et l'inclusion au sein de la famille LOGISTEC. La diversité stimule l'innovation et la croissance de la Société. Une main-d'oeuvre diversifiée est indispensable à la créativité; c'est ainsi que LOGISTEC répond toujours aux besoins de ses clients et résout les défis les plus complexes.

Michel possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de la manutention de marchandises et une expertise dans toutes les facettes des ressources humaines. Il est à l'emploi de LOGISTEC depuis 2019 et a occupé le poste de directeur des relations de travail avant d'être nommé vice-président, ressources humaines par intérim. Sa maîtrise de l'ensemble des activités liées aux ressources humaines fait de Michel un partenaire stratégique de premier plan.

« Tout au long de son parcours, Michel a notamment su développer une compétence fine dans la gestion des relations de travail et ce, tant au Canada qu'aux États-Unis. Cela constitue un atout majeur pour la Société considérant l'ensemble des conventions collectives auxquelles LOGISTEC est partie prenante. Cela lui a permis de développer des relations de proximité avec plusieurs acteurs impliqués, tels que les associations d'employeurs et les organisations syndicales. Je suis heureux de continuer de travailler avec lui sur ces sujets importants, » a déclaré Rodney Corrigan, président de LOGISTEC Arrimage inc.

Michel détient un baccalauréat et une maîtrise en relations industrielles, ainsi qu'un certificat en administration de l'Université Laval.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 53?installations portuaires et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société oeuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

