Proterial, Ltd.: avis concernant le changement de nom commercial





Proterial, Ltd. annonce par les présentes que le nom commercial de la Société, Hitachi Metals, Ltd., a été changé le 4 janvier 2023.

1. Nouveau nom commercial

Proterial, Ltd.

2. Raisonnement derrière le nom de notre entreprise

"Proterial" reflète l'essence de notre philosophie d'entreprise, qui se compose de trois éléments. Mission: "mettre la meilleure qualité à la disposition de tous"; Vision: "promouvoir la durabilité par des performances élevées"; et Valeurs: "intégrité infaillible" et "unis par le respect". Il combine "pro-" au mot "material".

"Pro-" représente nos "trois pros":

Professionnel ? un travail qui dépasse les attentes

Progressiste ? un esprit qui continue de remettre en question le statu quo

Proactif ? une attitude entreprenante

"Matériel" fait référence aux matériaux haute performance que produisent nos technologies originales et qui sous-tendent les trois "pros". En nous concentrant sur la résolution des problèmes des clients et en apportant de nouveaux niveaux de valeur, nous promettons de contribuer à la réalisation d'une société durable à travers les produits et services qui incarnent notre philosophie.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 janvier 2023 à 08:50 et diffusé par :