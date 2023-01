Mackenzie Investments intègre la nouvelle offre Link de CapIntel, un outil fintech pionnier pour les grossistes et les conseillers financiers





CapIntel, une société de technologie de gestion de patrimoine, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Mackenzie Investments (« Mackenzie »), une des principales sociétés de gestion de placements au Canada, afin de tirer parti de la nouvelle offre Link de CapIntel.

CapIntel Link permettra à Mackenzie d'avoir accès à des données pertinentes qui reflètent ce que son réseau de conseillers financiers recherche et analyse. Cela permettra, à son tour, de susciter des conversations plus éclairées entre les conseillers et les grossistes de Mackenzie et de s'appuyer sur la stratégie de l'entreprise visant à identifier des technologies et des services de pointe aidant les conseillers financiers à générer des résultats supérieurs à la clientèle.

« Nous sommes ravis de travailler avec CapIntel et d'avoir l'occasion, grâce au déploiement de CapIntel Link, de continuer à respecter notre engagement à tirer parti des outils numériques et analytiques pour offrir des services premium destinés aux conseillers et à la clientèle », déclare Luke Gould, président et chef de la direction, Mackenzie Investments.

La gamme actuelle de fonctionnalités de CapIntel Link permet aux utilisateurs de comparer, d'analyser et de présenter des informations financières pour répondre au mieux aux besoins des clients. Avec CapIntel Link, les gestionnaires d'actifs comme Mackenzie peuvent dorénavant utiliser des données et des modèles d'investissement pour créer des présentations de propositions convaincantes pour leurs clients au sein d'un environnement authentifié.

En tant que premiers utilisateurs de ce nouveau produit, CapIntel Link permettra aux gestionnaires d'actifs de Mackenzie d'offrir aux conseillers financiers indépendants un accès à ses données et modèles financiers. Avec Link, ce groupe unique de conseillers sera mieux équipé pour créer des propositions client sous la marque Mackenzie offrant de meilleures expériences et conversations avec les clients, tout en améliorant la connaissance des données pour Mackenzie.

« Nous répondons à la demande croissante du secteur en technologies permettant aux grossistes et aux conseillers de promouvoir la transparence avec les clients tout en optimisant leur temps », déclare James Rockwood, chef de la direction et fondateur de CapIntel. « Nous sommes ravis de nous associer à Mackenzie Investments et d'offrir une nouvelle façon novatrice de renforcer la relation grossiste-conseiller au sein d'un seul écosystème, ce qui soutiendra sans aucun doute une expérience optimisée jusqu'à l'investisseur particulier. »

En octobre 2021, CapIntel a annoncé un partenariat stratégique avec IG Wealth Management. Mackenzie Investments et IG Wealth Management font tous deux partie de la famille d'entreprises IGM Financial, une société de gestion de patrimoine et d'actifs de premier plan qui soutient les conseillers financiers et les clients qu'ils servent au Canada, ainsi que les investisseurs institutionnels en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos de CapIntel

CapIntel est une entreprise de technologie financière basée à Toronto qui ouvre la voie au développement d'applications web intuitives pour les professionnels de la finance. CapIntel s'est donné pour mission de promouvoir les finances personnelles, et une partie importante de cette mission consiste à investir pour augmenter le patrimoine. La plateforme de CapIntel aide les conseillers financiers à offrir un service optimisé à leurs clients afin qu'ils puissent avoir une meilleure compréhension de leurs investissements et se sentent à l'aise en sachant que leur avenir est assuré. Avec plus de 12 000 conseillers et trois des cinq plus grandes banques du Canada sur sa plateforme, CapIntel révolutionne l'expérience conseiller-client.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 janvier 2023 à 08:05 et diffusé par :